MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bayerische Einzelhandel hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft mit leichtem Umsatzwachstum. Für die Monate November und Dezember prognostiziert der Handelsverband Bayern rund 14 Milliarden Euro Umsatz. Das wären rund 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Vielleicht werde man auch etwas mehr als nur einen Inflationsausgleich schaffen, sagt Präsident Ernst Läuger. "Wir sind ein bisschen positiver gestimmt als im letzten Jahr." Und schon in den letzten Monaten spüre man in den Geschäften wieder mehr Frequenz.

Als Grund für die aktuelle Verbesserung sieht er unter anderem, dass die Konsumenten inzwischen wieder mehr Sicherheit verspürten. Auch die zuletzt wieder gesunkenen Spritpreise spielten möglicherweise eine Rolle. Und die Bevölkerung sei es "auch leid, immer nur Negatives vor sich herzutragen" und sei offen für eine positive Stimmung.

Online wächst etwas schneller

Von den 14 Milliarden Umsatz werden voraussichtlich 2,5 auf den Onlinebereich entfallen. Das wäre ein Wachstum von 4,1 Prozent - also etwas mehr als im stationären Bereich.

Der Onlinehandel wird auch beim direkt anstehenden Black Friday und Cyber Monday eine Rolle spielen. Dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Wolfgang Puff, zufolge ist es sinnvoll, dabei genau hinzuschauen. Teils hielten die Rabatte nicht, wonach sie aussähen. Oft liege der Preisvorteil im Bereich von 4 bis 6 Prozent.

Puff sieht aber auch Zeichen, dass die Innenstädte wieder im Aufwind sind. Die Branche setzt hier auch auf die Anziehungskraft der Weihnachtsmärkte und Dekoration. Dies sei "ein Hoffnungsschimmer", so Puff.

Direkt vor Weihnachten wird es im Supermarkt besonders voll

Weil in diesem Jahr der Heiligabend auf einen Donnerstag fällt, sind die Geschäfte danach insgesamt drei Tage am Stück geschlossen. Das könnte im Lebensmitteleinzelhandel dazu führen, dass der Andrang am 23. und 24. Dezember noch höher als in anderen Jahren ist.

Auch Daniel Honner, aus der Fachgemeinschaft Lebensmittel beim Handelsverband, glaubt, dass man einen zusätzlichen Andrang bemerken werde. Sein persönlicher Tipp daher: schon am Montag oder Dienstag der Weihnachtswoche einkaufen gehen - und alles, was man auf Vorrat holen könne, einfach schon im Schrank haben./ruc/DP/zb