LONDON (dpa-AFX) - Als "Blade Runner" von Regisseur Ridley Scott 1982 in die Kinos kam, war das Jahr 2019, in dem die Handlung spielt, noch ferne Zukunft. So düster, wie es das Science-Fiction-Drama prophezeite, hat sich die Welt nicht entwickelt. Aber manches, was damals Fantasie war, scheint durch Künstliche Intelligenz heute real - oder zumindest nicht mehr unwahrscheinlich. Nach der Fortsetzung "Blade Runner 2049" kommt nun die Serie "Blade Runner 2099" (Streamingstart mit allen acht Folgen am 25.11. bei Prime Video ).

In den Filmen machten Spezialpolizisten in Los Angeles, sogenannte Blade Runner, Jagd auf Replikanten - künstlich erschaffene Menschen, die sich kaum von echten unterscheiden lassen. In der Serie haben die Replikanten die Kontrolle übernommen und jagen nun Menschen, die sich gegen die neue Ordnung auflehnen. Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") und Hunter Schafer ("Euphoria") spielen die Hauptrollen.

""Blade Runner 2099" hat sehr viel mit dem zu tun, was gerade mit uns passiert", sagt Yeoh im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. "Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die Büchse der Pandora ist geöffnet."

80 Jahre nach "Blade Runner"

Die Miniserie spielt 50 Jahre nach "Blade Runner 2049" (2017) und 80 Jahre nach dem Original, in dem Harrison Ford erstmals Replikanten jagte. Cora (Schafer) ist ein Mensch, der mit wechselnden Identitäten auf der Flucht lebt. Um endlich zur Ruhe zu kommen, gibt sie sich als Replikantin aus und wird ausgerechnet das, was sie am meisten fürchtet: eine Blade Runnerin.

Ihre Partnerin bei der Polizei wird Olwen (Yeoh). Wie alle Replikanten hat Olwen eine begrenzte Lebenszeit - und ihr bleiben nur noch wenige Tage.

Beide sind hinter einem Gegenstand her, den ihr Blade-Runner-Kollege Marek (Johnny Harris) gestohlen hat, bevor er untertauchte. Für Olwen ist die Jagd persönlich: Marek ist ihr Geliebter und in der letzten Woche ihres Lebens verschwunden. Je länger sie mit Cora ermittelt, desto mehr gerät ihr Weltbild ins Wanken.

Sonne statt Dauerregen

Die Handlung steht für sich, die Filme muss man dafür nicht kennen. Die Serie setzt deren Welt konsequent fort - allerdings ist Los Angeles nun hell und sonnig statt düster. "Im ersten Film regnet es, im zweiten schneit es", erklärt Showrunnerin Silka Luisa im Presseheft. "Ich komme aus Miami, also wollte ich Sonne sehen."

Die Musik von Leopold Ross knüpft mit Synthesizern und Saxofon an den atmosphärischen Klang an, den Komponist Vangelis dem Original gab. Gedreht wurde vor allem in Prag, außerdem auf dem früheren Berliner Flughafen Tempelhof.

"Wir werden immer schützen, was uns gehört"

"Willkommen in einer Zukunft, die wir nicht mehr kontrollieren", heißt es auf dem Plakat zur Serie. Wie weit sind wir im KI-Zeitalter noch davon entfernt? Replikanten gibt es bisher nicht, KI-Schauspieler schon. Angst, von ihnen verdrängt zu werden, hat Michelle Yeoh nicht. "Wir müssen einfach damit umgehen und lernen, die Technik für uns zu nutzen - und nicht umgekehrt", sagt die Malaysierin.

"Da wurde lebensechte Animation erschaffen. Aber es bleibt immer noch Animation. Ich glaube nicht, dass uns das jemals die Arbeit als echte Menschen wegnehmen wird. Theater oder Live-Auftritte, für die es uns braucht, wird das nie ersetzen. Das werden wir immer verteidigen, und wir werden immer schützen, was uns gehört."

Für Hunter Schafer ist der Kontrollverlust längst Realität - wenn auch nicht durch Maschinen. "In gewisser Weise haben wir die Kontrolle bereits verloren", sagt sie. "Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, in der viele Entscheidungen - vor oder hinter den Kulissen - von Konzernen und Managern getroffen werden. Von Leuten, von deren Existenz wir nicht einmal wissen, die superreich sind und mit Lobbygeld Einfluss auf die Regierung nehmen." Dennoch findet sie: "Wir müssen optimistisch bleiben."

Ein ehemaliges Bond-Girl - und ein zukünftiges?

Nicht nur wegen "Blade Runner 2099" ist Schafer derzeit im Gespräch. Seit Robert Pattinson als neuer James Bond feststeht, wird über die weibliche Hauptrolle spekuliert. Das Branchenblatt "Variety" brachte die 27-Jährige ins Spiel.

Ob sie gern bei 007 mitspielen würde? "Ja, natürlich. Wer würde diesen Job nicht wollen?", sagt Schafer und wendet sich ihrer Co-Darstellerin Yeoh zu, die 1997 im Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" die chinesische Agentin Wai Lin spielte: "Ich weiß, dass sie Spaß hatte."

Für Schafer, die ihre Stunts überwiegend selbst machte, ist "Blade Runner 2099" die erste große Actionrolle. "Ich hatte am Set viel Spaß. Ich würde gern noch so etwas machen, vielleicht mit einer Figur, die besser kämpfen kann als Cora. Was auch immer das sein wird

- ich wäre gern dabei."

"Mann, bin ich cool"

Auch Yeoh, die in Hongkong als Actionstar ("Royal Warriors", "Police Story 3") bekannt wurde, macht viele Stunts bis heute selbst. "Das ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung", sagt die 64-Jährige. "Ich trainiere jeden Tag, mache Boxen, Kickboxen, Tai-Chi. Damit ich bei so einer Rolle nicht denken muss: Oh nein, jetzt muss ich erst wieder in Form kommen."

Mit dem Stuntteam tüftelte Yeoh für "Blade Runner 2099" an den Kampfszenen. "Als Replikanten sollten wir nicht die üblichen Kampfkunst-Moves machen, denn das ist nicht diese Art von Film. Die Bewegungen sind sehr präzise, schnell und brutal." Das selbst umzusetzen, sei aufregend: "Am Ende des Tages denkt man: Mann, bin ich cool."/pde/DP/zb