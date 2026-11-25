Düsseldorf, 25. ⁠Nov (Reuters) - Das Rüstungs-Startup Helsing hat nach einem Bericht des "Handelsblatt" den niederländischen Marschflugkörperhersteller Destinus ins Visier genommen. Das als Entwickler von Drohnen für den Ukraine-Krieg bekannt ‌gewordene Unternehmen prüfe eine Übernahme von Destinus, berichtete das Blatt am Mittwoch unter Berufung auf vier ⁠Insider. ⁠Wie weit die Gespräche fortgeschritten seien, sei aber unklar. Unsicher sei auch, ob eine Transaktion letztlich zustande komme. Sollte Helsing tatsächlich nach Destinus greifen, wäre es für die mit 18 Milliarden ‌Dollar bewertete Firma der größte Deal ‌in der Unternehmensgeschichte, hieß es weiter. Experten schätzten den Firmenwert von Destinus auf drei bis sechs Milliarden ⁠Dollar. Helsing befinde sich nicht im Prozess einer ‌Übernahme, teilte das Unternehmen mit.

Helsing ⁠hatte sich im Oktober auf eine Partnerschaft mit Destinus verständigt. Helsing beteilige sich auch an der jüngsten Finanzierungsrunde von Destinus, hatte das ‌deutsche Unternehmen erklärt. ⁠Weitere Details wurden nicht bekannt. Destinus ⁠erklärte gegenüber dem "Handelsblatt", weder Marktspekulationen noch kommerzielle Gespräche zu kommentieren.

Waffen von Destinus werden ebenfalls von der Ukraine eingesetzt, um sich gegen russische Angriffe zu verteidigen. Die Firma hatte unter anderem erklärt, ihre Marschflugkörper seien gegen die Krim-Brücke eingesetzt worden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)