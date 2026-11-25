Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Im Streit um das geplatzte Milliardenprojekt zum Bau der Fregatte F-126 geht das Bundesverteidigungsministerium in die Offensive und plant eine eigene Klage gegen die niederländische Werft Damen. "Ich glaube, uns steht Schadensersatz zu – und den werden wir auch einklagen", sagte Rüstungsstaatssekretär Jens ‌Plötner der Zeitung "Handelsblatt" in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch. Dass das Unternehmen seinerseits Forderungen gegen den Bund ableite, sei erstaunlich. Der Schaden sei vielmehr bei ⁠der Marine entstanden, ⁠da die Schiffe bei einer Fortsetzung des Vertrages deutlich später gekommen wären und noch einmal mehr gekostet hätten.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte das Projekt wegen massiver Verzögerungen und einer Kostenexplosion auf fast 18 Milliarden Euro abgebrochen. Die Bundesregierung plant stattdessen den Kauf von acht Fregatten des Typs Meko A-200 von der Thyssenkrupp-Tochter ‌TKMS. Damen fordert rund 4,7 Milliarden Euro vom Bund. ‌Die Werft wirft der Regierung vor, für die Verzögerungen selbst verantwortlich zu sein und das Projekt aus politischen Gründen gekündigt zu haben.

Auch bei anderen Rüstungsvorhaben pocht das Ministerium auf ⁠Preisdisziplin. So plant die Bundeswehr mit dem Projekt "Arminius" eine Großbestellung von Boxer-Radpanzern. Weil ‌der Auftrag bislang auf sich warten lässt, ⁠musste der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall in diesem Jahr bereits zweimal seine Geschäftsprognose nach unten korrigieren. Plötner betonte, das Projekt werde kommen. Bei einem derart umfangreichen Vertrag müsse jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. "Im Zweifel verhandeln wir lieber ein ‌paar Wochen länger, damit wir sicher ⁠sein können, den besten Vertrag zum ⁠bestmöglichen Preis zu kriegen."

Um den Druck auf etablierte Anbieter zu erhöhen, setzt das Ministerium zudem verstärkt auf Wettbewerb und neue Akteure. Mit Blick auf das US-Unternehmen Covenant, das in Sachsen eine Fertigung für Marschflugkörper aufbaut, sagte Plötner, das System rechtfertige auf jeden Fall einen näheren Blick. Es sei jedoch nicht das einzige. Der Vorteil des technischen Wettbewerbs sei, dass man sich nicht mehr auf Hochglanzprospekte verlassen müsse, sondern gemeinsam mit der Truppe prüfen könne, was die ⁠Unternehmen tatsächlich in die Luft brächten.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)