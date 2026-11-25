Was bewegt die Aktie?

Crowdstrike setzt für Seascaler einen Unternehmenswert von rund 44 Milliarden Dollar an. Bei einem Abschluss der Übernahme erhalten die Seascaler-Aktionäre ausschließlich Crowdstrike-Aktien. Weil Crowdstrike dafür neue Aktien ausgibt, entfällt auf jede bisherige Aktie ein kleinerer Anteil am Unternehmen. Vorbörslich verliert die Crowdstrike-Aktie 4,4 Prozent, die Seascaler-Aktie gibt um 3,6 Prozent nach.

Bei der Ankündigung lag der rechnerische Angebotspreis bei 260 Dollar je Seascaler-Aktie. Das entsprach einer Übernahmeprämie von 34 Prozent. Die Seascaler-Aktie stieg nach der Bekanntgabe zunächst in Richtung 250 Dollar und fiel anschließend auf rund 230 Dollar. Für den Abschluss der Übernahme braucht Crowdstrike die Freigabe der Regulierungsbehörden. Bis dahin bleibt offen, ob der Aktientausch zustande kommt.

Der Gegenwert des Angebots verändert sich mit dem Kurs der Crowdstrike-Aktie. Bei einem angenommenen Umtauschverhältnis von rund 1,14 Crowdstrike-Aktien je Seascaler-Aktie entspräche ein Crowdstrike-Kurs von 200 Dollar einem Gegenwert von rund 227 Dollar je Seascaler-Aktie. Bei einem Crowdstrike-Kurs von 260 Dollar läge der rechnerische Gegenwert bei rund 295 Dollar, bei 300 Dollar wären es rund 340 Dollar.

Crowdstrike ist auf den Schutz von Endgeräten spezialisiert. Seascaler prüft mit seiner sogenannten Zero-Trust-Plattform jeden Zugriff und kann damit auch den Datenverkehr und ganze Netzwerke schützen. Wenn die Übernahme zustande kommt, könnte Crowdstrike den Schutz von Endgeräten und die Kontrolle von Zugriffen auf einer gemeinsamen Plattform anbieten. Damit könnte das Unternehmen mittel- bis langfristig stärker mit Palo Alto konkurrieren, das beide Funktionen bereits in einer Plattform vereint.

Charttechnik

Um 200 Dollar liegt eine erste Unterstützung für die Crowdstrike-Aktie. Fällt der Kurs darunter, rückt der Bereich zwischen 175 und 185 Dollar in den Blick, in dem frühere Tiefs liegen. Bei rund 188 Dollar hätte die Aktie zudem die Hälfte ihres übergeordneten Anstiegs im Dreijahreschart abgegeben.

Martins Einschätzung

Die Kombination aus Endgeräteschutz und Zugriffskontrolle macht die Übernahme strategisch attraktiv. Die Crowdstrike-Aktie bleibt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 136 hoch bewertet. Falls die Aktie wegen der erwarteten Verwässerung bis in den Bereich zwischen 175 und 185 Dollar fällt, kommt ein langfristiger Einstieg infrage.