Der Dax hat seine Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Die starke Erholung zum Wochenauftakt hielt damit nicht lange an. Auf der Stimmung und den Kursen lastete erneut die Flucht von Anlegern aus KI-Aktien. In den USA sackten Trendsetter wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD weiter ab. Erschwerend hinzu kam die Ankündigung neuer Importzölle auf Einfuhren aus der EU durch die US-Regierung.

Der deutsche Leitindex schloss mit einem Abschlag von 1,26 Prozent auf 24.702 Punkte. Das Börsenbarometer fiel auf den niedrigsten Stand seit Juli. Seit Jahresbeginn steht nur noch ein mageres Plus von rund einem Prozent zu Buche.

Der MDax hielt sich zur Wochenmitte mit minus 0,68 Prozent auf 28.596 Zähler besser als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,8 Prozent.

An den Märkten fehle es schlicht und einfach an Liquidität für Aktienkäufe, argumentierte Börsenexperte Stephen Innes: "Die überschüssige Liquidität ist schon seit Monaten rückläufig". Diese Kennziffer laufe den Aktienkursen im Schnitt mit drei bis sechs Monaten Vorsprung voraus. Das Schlimmste stehe den Märkten womöglich also erst noch bevor.

Autoaktien erholen sich – VW und BMW an der Dax-Spitze

Investoren haben am Mittwoch an Europas Börsen vor allem auf den schwer angezählten Automobilsektor gesetzt. Eine überwiegend optimistisch klingende Studie der US-Bank JPMorgan dürfte zu den Aktienkäufen beigetragen haben. Mit etwas Verzögerung setzen die Anleger aber wohl auch auf eine von der EU vermeldete Beschränkung der Einfuhr von Hybridautos.

Demnach setzten Autowerte zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. VW und BMW besetzten die Dax-Spitze, mit einem Anstieg zwischen 3,79 und 4,65 Prozent. Mercedes folgten mit etwas Abstand. Schaeffler, die Beteiligungsholding Porsche SE und die VW-Sportwagentochter Porsche AG bestätigten den Branchentrend im MDax.

Hannover Rück nimmt Rekordgewinne ins Visier – Aktie fällt

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich trotz des Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne vor. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich seines Investorentags in London mit. Für die Zeit bis 2029 erwartet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weitere Steigerungen. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten jedoch leicht abwärts.

Am Abend lag das Papier mit 0,74 Prozent im Minus bei 296 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im Dax. Das Rekordhoch von 309,20 Euro von Anfang November rückt damit noch etwas weiter in die Ferne. Allerdings hat die Hannover-Rück-Aktie im Vergleich zum Jahreswechsel immer noch mehr als elf Prozent gewonnen.

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(mit Material von dpa-AFX)