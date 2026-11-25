FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax erweist sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 25.070 Punkte taxiert.

Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.

Den Commerzbank-Experten zufolge kommen auch Zollsorgen wieder als neues Thema hinzu. Verwiesen wird auf Berichte über angebliche Bestrebungen der Trump-Regierung, die einst gerichtlich gekippten Zölle durch neue Maßnahmen zu ersetzen. Spekuliert wird über Pläne zur Erhöhung der Zölle auf Waren aus China, der Europäischen Union und mehr als einem Dutzend weiterer Volkswirtschaften./tih/zb