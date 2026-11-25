Frankfurt, 25. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei 25.017,81 Punkten geschlossen. Die Rally ‌nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs Jensen Huang hat sich als kurzlebig erwiesen. An Schwung verloren vor allem Aktien mit Bezug ⁠zu Künstlicher ⁠Intelligenz (KI) - in Europa wie in den USA. Huangs Rückkehr bedeutet laut Experten nicht, dass die Herausforderungen für die KI-Werte vorbei sind.

Im Fokus zur Wochemitte stehen die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten und Termine aus der Politik.

• Das auf den Ausgaben der Verbraucher basierende ‌US-Inflationsmaß PCE für Oktober dürfte weiter steigenden ‌Preisauftrieb signalisieren.

• Die deutsche Wirtschaft dürfte im Sommer etwas an Wachstumsdynamik eingebüßt haben. Klarheit bringen endgültige Daten des Statistischen Bundesamtes zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ⁠dritten Quartal.

• Kanzler Friedrich Merz wird in der Generaldebatte über den ‌Haushalt 2027 im Bundestag sprechen.

• ⁠Der EZB-Rat kommt zu einer nicht-geldpolitischen Sitzung zusammen, auf der eine Anhebung der Mindestreserveanforderungen für Banken zur Sprache kommen dürfte.

• In den Fokus rückt auch die Geopolitik: US-Präsident Donald ‌Trump kommt im US-Bundesstaat Florida ⁠mit Nato-Chef Mark Rutte zusammen.

• ⁠Auf der Unternehmensseite nehmen nach der zweiten Warnstreikwelle die IG Metall und die Arbeitgeber die Verhandlungen im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie wieder auf.

Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Dienstag Stand

Dax 25.017,81

EuroStoxx50 6.003,76

EuroStoxx50-Future 6.015,00

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Schlusskurse der US-Indizes am Dienstag Stand Veränderung in Prozent

Dow Jones 50.018,70 +0,9%

Nasdaq

S&P 500 7.201,09 -0,5%

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Asiatische Indizes am Mittwoch Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent

Nikkei 57.025,72 -2,8%

Shanghai 3.486,22 -1,7%

Hang Seng 22.143,86 -0,3%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)