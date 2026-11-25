Dax robust, asiatische Börsen klar im Minus
Der Dax erweist sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 25.070 Punkte taxiert.
Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapital-Finanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.
US-Indizes unterschiedlich
Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Techaktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus.
Der technologielastige Index Nasdaq 100, der tags zuvor um fast sieben Prozent gestiegen war, beendete den Tag zwei Prozent im Minus mit 26.214 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Techwerte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|50.019
|+0,85 Prozent
|S&P 500
|7.201
|-0,50 Prozent
|Nasdaq 100
|26.214
|-1,99 Prozent
Der Wall-Street-Index Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.019 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7.201 Zähler.
Asiatische Börsen verlieren klar
An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch vor allem wegen einer Schwäche der Technologieaktien deutlich nach unten gegangen. Vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea oder Taiwan gab es heftige Verluste. So verlor der südkoreanische Leitindex Kospi mehr als sechs Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um mehr als zwei Prozent. Moderatere Verluste gab es in China und Hongkong.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|57.117
|-2,60 Prozent
|Hang Seng
|22.041
|-0,80 Prozent
|CSI 300
|3.897
|-1,69 Prozent
|Kospi
|4.699
|-6,13 Prozent
Anleihemärkte im Überblick
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|123,04
|+/- 0,00 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,28
|+/- 0,00 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,88
|-0,05 Prozentpunkte
Devisenmärkte im Überblick
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,0933
|-0,30 Prozent
|Dollar in Yen
|159,48
|+0,15 Prozent
|Euro in Yen
|173,36
|-0,15 Prozent
Rohöl-Markt im Überblick
Umstufungen von Aktien
CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 62 (65) EUR - 'BUY'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 55 (52,50) USD - 'BUY'
JPMORGAN HEBT SCHAEFFLER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 6,50 (8,50) EUR
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 70 (65) EUR - 'UNDERWEIGHT'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 110 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SENKT AUMOVIO AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 (62) EUR
JPMORGAN SENKT STABILUS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 13 (30) EUR
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 50 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SETZT BEIOERSDORF AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'
JPMORGAN STREICHT CONTI AUS 'ANALYST FOCUS LIST' - ABER EIN AUTO-FAVORIT 2027
RBC SENKT ZIEL FÜR FORMYCON AUF 24 (51) EUR - 'OUTPERFORM'
WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 27 (33) EUR - 'KAUFEN'
Du suchst Inspiration für deine eigene Geldanlage? In den Experten-Musterdepots von onvista kannst du dir anschauen, wie erfahrene Anleger ETF-, Aktien- und Krypto-Depots zusammenstellen. Jetzt abonnieren!
(mit Material von dpa-AFX)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–