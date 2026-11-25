Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat sich im Dax am Mittwoch zunächst wenig getan. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um ein halbes Prozent auf 25.091 Punkte. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie der Abschlag im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt.

Im arg gebeutelten Techsektor ging es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor Nvidia. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist.

Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück. In Asien stand der Tech-Sektor am Mittwochmorgen ebenfalls massiv unter Druck, wie die deutlichen Verluste des südkoreanischen Kospi, aber auch des japanischen Nikkei 225 zeigten.

JP-Morgan-Studie lässt Autowerte steigen

Neben dem Techsektor sollten die Anleger am Mittwoch insbesondere die Autobranche nach dem großen Ausblick der US-Bank JP Morgan auf 2027 im Blick behalten. Darin setzt das Geldhaus im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag schrieb.

Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo.

Auf der anderen Seite strichen die Experten unter anderem ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer Aumovio und Stabilus, hoben dagegen aber Schaeffler auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

Im frühen Handel gehörte Schaeffler mit fast X Prozent Kursplus im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den größten Gewinnern. Mit Volkswagen, dessen Aktie gut vier Prozent zulegte, BMW, Mercedes, Continental und Daimler Truck kamen gleich die besten fünf Dax-Werte allesamt aus der Autobranche.

Aumovio konnte dagegen nach vorbörslichen Verlusten trotz der JP-Morgan-Abstufung in der ersten Handelsstunde zulegen. Die Aktie von Stabilus verlor und war mit zweieinhalb Prozent Prozent Abschlag schwächster SDax-Wert./ag/zbe

(mit Material von dpa-AFX)

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