Was bewegt die Aktie?

Die Dell-Aktie schloss vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 295 Dollar. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs nach der Veröffentlichung zunächst in Richtung 310 Dollar. Darauf folgten Verkäufe, die den Kurs in der Vorbörse unter 290 Dollar drückten.

Dell verdoppelte den Umsatz im dritten Quartal auf 55 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen damit um rund zehn Prozent. Der Gewinn je Aktie lag mit 9,45 Dollar rund 43 Prozent über den erwarteten 6,60 Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 213 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar.

Die Infrastruktursparte Infrastructure Solutions erzielte fast 42 Milliarden Dollar Umsatz, erwartet waren knapp 35 Milliarden Dollar. Server für künstliche Intelligenz (KI) lieferten mit 22 Milliarden Dollar einen Rekordumsatz. Dell erhielt im KI-Geschäft neue Aufträge über mehr als 60 Milliarden Dollar, fast das Dreifache des Umsatzes mit KI-Servern im Quartal. Der KI-Auftragsbestand lag bei mehr als 130 Milliarden Dollar.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass die Preise für Speicherchips das gesamte Jahr 2027 über weiter steigen. Für das vierte Quartal erwartet Dell zugleich mehr als 56 Milliarden Dollar Umsatz, gegenüber einer Markterwartung von 53,5 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie stellt Dell 8,40 Dollar in Aussicht, während der Markt mit 7,50 Dollar gerechnet hatte.

Für das Gesamtjahr hob Dell die Umsatzprognose für KI-Server von 74 auf 78 Milliarden Dollar an. Beim Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr inzwischen fast 30 Dollar. Die Markterwartung lag bei knapp 26 Dollar je Aktie.

Charttechnik

Zwischen 230 und 250 Dollar liegt eine wichtige Unterstützungszone. Fällt die Aktie bis in diesen Bereich, kommt ein Einstieg infrage.

Martins Einschätzung

Die hohen Auftragseingänge bei KI und die angehobene Prognose für KI-Server sprechen für Dell. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11,8 liegt die Bewertung unter ihrem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Angesichts des Verkaufsdrucks ist bei einem möglichen Einstieg Geduld angebracht.