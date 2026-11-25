Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Der rasant wachsende Bedarf an KI-Hochleistungsrechnern verhilft Dell zum besten Quartalsergebnis der Firmengeschichte. Die Infrastruktursparte habe sich zum wichtigsten Wachstumstreiber und Gewinnbringer entwickelt, sagte Jeff Clarke, der das operative Geschäft des Computerherstellers leitet, ‌am Dienstag. Die Nachfrage gewinne sogar an Dynamik. Analysten der Bank JPMorgan rechnen für 2027 mit einer Verdoppelung der weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur auf ⁠1,4 ⁠Billionen Dollar.

Die Erlöse haben sich den Angaben zufolge auf 54,9 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Auf dieser Basis hob Dell die Gesamtjahresziele zum zweiten Mal binnen weniger Monate an. "Wir erwarten ein Umsatzplus von 78 Prozent auf 202 Milliarden Dollar", sagte Clarke. "Der Auftragseingang ‌für KI-Produkte hat ein Rekordhoch von 132,3 Milliarden ‌Dollar erreicht." Dell ist einer der wichtigsten Anbieter von KI-Servern auf Basis von Nvidia-Chips.

Dank strenger Kostenkontrolle vervierfachte sich der bereinigte Gewinn je ⁠Aktie nahezu auf einen Höchstwert von 9,45 Dollar, ergänzte Finanzchef David ‌Kennedy. Da gleichzeitig der Barmittelzufluss gestiegen ⁠sei, habe der Verwaltungsrat einer Aufstockung der Aktienrückkäufe um 25 Milliarden Dollar zugestimmt. Für das laufende Quartal stellte Dell ein Umsatzwachstum von 69 Prozent auf 56,3 Milliarden Dollar und ‌ein Gewinnplus von 116 Prozent ⁠auf 8,40 Dollar je Aktie in ⁠Aussicht.

Der Dell-Rivale Hewlett-Packard Enterprise (HPE) verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar ein überraschend deutliches Umsatzplus von 50 Prozent auf 14,55 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge schrumpfte dagegen um mehr als zwei Prozentpunkte. HPE-Aktien brachen daraufhin im regulären US-Handel um mehr als 16 Prozent ein und gaben damit ihre Kursgewinne vom Montag wieder ab.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Jaspreet Singh und Harshita ⁠Mary VargheseRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkt)