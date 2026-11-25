Deutsche Bahn verkauft künftig auch Tickets von Wettbewerber FlixTrain
Berlin, 25. Nov (Reuters) - Die Deutsche Bahn (DB) kooperiert künftig im Vertrieb mit dem Wettbewerber FlixTrain. Eine entsprechende Vereinbarung für den Verkauf von Fahrkarten sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. "Reisende können somit erstmals Tickets von FlixTrain auch über die DB-Webseite bahn.de und die App DB Navigator erwerben." Die FlixTrain-Tickets seien ab dem 7. Dezember für Fahrten ab dem 13. Dezember erhältlich. Bis jetzt werden FlixTrain-Verbindungen und andere Alternativen zur Deutschen Bahn in den DB-Vertriebskanälen lediglich angezeigt, sind aber dort nicht buchbar. Kunden können künftig bei Umsteigeverbindungen auch Angebote beider Firmen miteinander kombinieren.
(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)