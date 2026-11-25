Berlin, ⁠25. Nov (Reuters) - Die Deutsche Bahn (DB) kooperiert künftig im Vertrieb mit dem Wettbewerber FlixTrain. Eine ‌entsprechende Vereinbarung für den Verkauf von Fahrkarten sei unterzeichnet worden, ⁠teilten ⁠beide Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. "Reisende können somit erstmals Tickets von FlixTrain auch über die DB-Webseite bahn.de ‌und die App ‌DB Navigator erwerben." Die FlixTrain-Tickets seien ab dem 7. Dezember ⁠für Fahrten ab dem 13. ‌Dezember erhältlich. Bis ⁠jetzt werden FlixTrain-Verbindungen und andere Alternativen zur Deutschen Bahn in den DB-Vertriebskanälen lediglich ‌angezeigt, ⁠sind aber dort nicht ⁠buchbar. Kunden können künftig bei Umsteigeverbindungen auch Angebote beider Firmen miteinander kombinieren.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)