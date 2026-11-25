Konjunktur

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger gewachsen als zunächst angenommen. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf Basis vorläufiger Daten hatten die Behörde zunächst ein Plus von 0,2 Prozent errechnet.

Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich im September schwächer als angenommen. «Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab», schrieb Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Schwächelnde Exporte, sparsame Verbraucher

So sanken die Exporte im dritten Quartal leicht um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal. Unter anderem wurden weniger Autos und Autoteile, chemische Erzeugnisse sowie Metalle exportiert. Zudem entwickelten sich die Konsumausgaben der Verbraucher schwach. Die privaten Haushalte hielten sich bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten wie Sprit zurück. Gegenwind bekam auch die Industrie: Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Wertschöpfung im dritten Quartal etwas. Hier wirkte sich das Niedrigwasser vom Sommer aus, das etwa die Chemieindustrie belastete.

Für das laufende Jahr sind Fachleute aber optimistisch - nicht zuletzt wegen der milliardenschweren Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft («Wirtschaftsweise»). Damit würde die lange Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war.