Digitale Einkaufshelfer

Frankfurt (dpa) - «Was könnte ich meiner Frau zu Weihnachten schenken?», so könnte man fragen. Oder so: «Welche Kopfhörer für unter 100 Euro kannst du mir empfehlen?». Es sind solche oder ähnliche Anliegen, die Verbraucher an die Künstliche Intelligenz und Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Gemini richten. KI ist auch in Deutschland längst zum Alltags- und Einkaufshelfer geworden. Viele nutzen sie vor einem Kauf, um sich über Produkte zu informieren.

Zwar machen das auch hierzulande immer mehr Menschen, allerdings weitaus weniger als in anderen Ländern. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts NIQ. Weltweit haben demnach 27 Prozent der Befragten in den vergangenen drei Monaten KI-Tools wie ChatGPT zur Produktrecherche oder als Entscheidungshilfe beim Einkauf genutzt, in Deutschland waren es hingegen lediglich 13 Prozent. Spanien kommt auf 21 Prozent, Großbritannien auf 18.

Auch bei der Frage, wie häufig die KI im Vergleich mit anderen Informationsquellen Kaufentscheidungen beeinflusst, liegt Deutschland unter dem Durchschnitt. 33 Prozent gaben an, manchmal, häufig oder immer entsprechende Tools heranzuziehen. Weltweit waren es 55 Prozent. Für die Untersuchung hat NIQ vom 29. Juni bis zum 13. Juli 2026 weltweit mehr als 21.000 Verbraucher ab 18 Jahren in 31 Ländern repräsentativ befragt, darunter 606 in Deutschland.

Offenheit für neue Technologien geringer

Warum hinkt Deutschland hinterher? Die Verbraucher hierzulande gingen beim Einkaufen abwägender vor, sagt NIQ-Marktforscher Mathias Friedrichs. Sie berücksichtigten Datenschutzbedenken und vertrauten stärker auf Kundenbewertungen, Marken und Expertenempfehlungen. «Solange KI ihren konkreten Mehrwert für Verbraucher nicht klar unter Beweis stellt, wird sie bei Kaufentscheidungen weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielen.»

Dass die Menschen in Deutschland KI gegenüber grundsätzlich ablehnend eingestellt seien, lässt sich laut Friedrichs nicht bestätigen. Die Verbraucher stünden neuen Technologien im internationalen Vergleich jedoch tendenziell weniger aufgeschlossen gegenüber. Das gelte für weite Teile Westeuropas und könne unter anderem mit dem vergleichsweise hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung zusammenhängen. Studien zeigten zudem, dass deutsche Verbraucher überdurchschnittlich hohe Anforderungen an Produkte stellten.

Persönliche Empfehlungen haben in Deutschland der Untersuchung zufolge weit mehr Einfluss als KI. 64 Prozent orientieren sich demnach an Empfehlungen von Freunden und Familie.

Experte: Viele sehen häufig noch keinen Mehrwert in KI

Dass KI beim Einkaufen in Deutschland eher zurückhaltend genutzt wird, zeigt auch eine Untersuchung vom Handelsforschungsinstitut IFH Köln und Media Central. Ein Großteil der Konsumenten verzichtet bei der Suche nach Produkten und Angeboten demnach auf KI-Unterstützung. Stattdessen setzen sie insbesondere bei langlebigen Konsumgütern vor allem auf Suchmaschinen und Händler-Websites. Nur etwa jeder Fünfte verwendet demnach KI für die Recherche zu Produkten und Angeboten, bei Jüngeren ist der Anteil höher.

«Wer bei der Produktsuche auf KI verzichtet, sieht darin häufig noch keinen Mehrwert oder bevorzugt vertraute Informationswege», sagt Andreas Riekötter vom IFH Köln. Hinzu kämen Zweifel an Verlässlichkeit und Transparenz. «Für Händler heißt das: Die klassischen Informationskanäle bleiben zentral.» KI-Angebote müssten ihren Nutzen erst deutlich machen und Vertrauen gewinnen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine repräsentative Kantar-Umfrage im Auftrag des Preisvergleichsportals Idealo. Viele Menschen in Deutschland sind demnach grundsätzlich offen dafür, mit KI-Unterstützung einzukaufen. Gut jeder Zweite kann sich vorstellen, auf entsprechende Tools zurückzugreifen. Ebenso viele glauben, dass KI helfen kann, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. 73 Prozent hielten einen KI-Assistenten für hilfreich, der Produkte erklärt, Optionen vergleicht und beim Finden des besten Preises unterstützt.

Kantar hat in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich im Mai jeweils knapp 2.000 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren befragt. Beim Vergleich fällt auf: Deutschland und Frankreich weisen von allen Ländern die geringsten Zustimmungswerte auf.

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) verzeichnet hierzulande ein stetig wachsendes Interesse an KI-Chatbots. Der Anteil der Menschen, die schon mal KI-Chatbots wie ChatGPT nach Produktempfehlungen gefragt haben, ist demnach deutlich gestiegen. Im zweiten Quartal 2026 gaben dies im Schnitt 31 Prozent der Online-Käufer an, bei 14- bis 29-Jährigen sogar mehr als jeder Zweite. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 19 Prozent aller Online-Käufer gewesen. Befragt wurden 2.500 Menschen ab 14 Jahren zwischen dem 1. April und dem 30. Juni, jeweils 2025 und 2026.

An anderer Stelle sind die Verbraucher hingegen deutlich zurückhaltender. Lediglich knapp 13 Prozent gaben zuletzt an, sie würden einer KI-Produktempfehlung folgen, ohne selbst noch einmal nach Alternativen zu suchen. Nur jeder Elfte würde einem KI-Agenten Zugang zu seinen Bezahldaten geben, damit dieser autonom für ihn einkaufen kann. «Der Lackmus-Test für das Vertrauen in KI wäre, ihr die Hoheit über das Portemonnaie zu geben», so der BEVH.