Dax Unterstützungen: 24.960 intraday Tagestief 24.800 Bereich Oktobertiefs Dax Widerstände: 24.150 intraday Tageshoch 24.200 Vortagesmarke

Dax Rückblick

Der Dax konnte am Dienstag nicht an die Gewinne vom Wochenstart anknüpfen. Zum Xetra-Schluss verlor der Index 319 Punkte beziehungsweise 1,3 Prozent auf 25.018 Punkte. Besonders unter Druck standen Infineon mit einem Minus von 9,7 Prozent und Siemens Energy mit einem Abschlag von 6,8 Prozent.

An der Wall Street kehrte ebenfalls Ernüchterung im Technologiesektor ein. Der Nasdaq 100 verlor zwei Prozent auf 26.214 Punkte, der S&P 500 gab 0,5 Prozent auf 7.201 Punkte nach. Der Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.019 Punkte zu. Ein enttäuschender Ausblick des Halbleiterkonzerns Analog Devices belastete neben Nvidia zahlreiche weitere Chipwerte. Positive Impulse lieferten nachbörslich die starken Quartalszahlen von Dell.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupt-Handelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich nach der Erholung vom Montag erneut ein Rücklauf in die Unterstützungszone zwischen 25.000 und 25.100 Punkten. Gegen 10.40 Uhr notiert der Dax jedoch wieder unter der runden Marke von 25.000 Punkten und sucht nach einer Stabilisierung.

Die Folge tieferer Hochpunkte signalisiert weiterhin eine Dominanz der Verkäufer. Die offene Abwärts-Kurslücke vom vergangenen Freitag zwischen rund 25.390 und 25.490 Punkten bleibt bestehen. Auf der Unterseite bildet die bereits mehrfach bestätigte Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten eine wichtige Orientierung, sollte der 25.000er-Bereich nicht halten.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für eine erneute Erholung müsste der Dax zunächst die Marke von 25.200 Punkten überwinden. Darüber wäre ein Anstieg bis zum Wochenhoch bei rund 25.390 Punkten mit anschließendem Gap-Close denkbar.

Unterhalb von 25.000 Punkten droht dagegen ein erneuter Test der Oktobertiefs bei 24.800 Punkten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das übergeordnete Chartbild weiter eintrüben. Mit Blick auf den morgigen Thanksgiving-Feiertag in den USA dürfte zudem die abnehmende Handelsliquidität eine zunehmende Rolle spielen.