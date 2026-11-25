ROUNDUP 2: USA schlagen neuen 15-Prozent-Zoll für EU-Importe vor

WASHINGTON - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorgeht. Bislang gilt für die meisten EU-Waren ein Zollsatz von 10 Prozent. Eine Vereinbarung aus dem Sommer 2025 sieht vor, dass die Amerikaner in der Regel einen Aufschlag von maximal 15 Prozent erheben dürfen.

ROUNDUP/USA: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich stärker als erwartet

WASHINGTON - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Sommer stärker beschleunigt als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg um 3,4 Prozent ermittelt worden, Volkswirte hatten mit einer Revision auf 3,5 Prozent gerechnet. Das stärker als gedachte Wachstum geht in erster Linie auf Aufwärtskorrekturen bei den Investitionen und den Konsumausgaben zurück. Im zweiten Quartal waren die USA um 2,2 Prozent gewachsen.

ROUNDUP 2/Flaute bei Konsum und Export: Wirtschaft wächst nur minimal

WIESBADEN - Die deutsche Wirtschaft ist trotz Iran-Krieg und hoher Energiepreise auch im dritten Quartal gewachsen - aber nur minimal. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf Basis vorläufiger Daten hatte die Behörde ein doppelt so hohes Plus von 0,2 Prozent errechnet. Sinkende Exporte und Investitionen sowie das Niedrigwasser im Sommer brachten das Wachstum fast zum Stillstand.

EU verlängert Lockerung bei Staatshilfen wegen Energiekrise

BRÜSSEL - Deutschland und andere EU-Staaten dürfen angesichts der Energiekrise länger Landwirte, Industrie und andere Unternehmen besonders entlasten. Die Europäische Union lockert ihre strengen Regeln für staatliche Beihilfen bis Juni 2027, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Wettbewerbsbehörde muss aber noch jeweils grünes Licht für einzelne Vorhaben geben.

USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober weniger gestiegen als erwartet. Die Aufträge legten um 0,2 Prozent zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 2,0 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend deutlich

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gesunken. In der vergangenen Woche wurden 189.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das sind 13.000 weniger als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 200.000 Anträge gerechnet.

USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die privaten Einkommen stärker gestiegen als erwartet. Im Oktober legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen um revidiert 0,3 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen.

EU-Haushalt für 2027 angenommen

STRASSBURG - Das Jahresbudget der Europäischen Union für 2027 in Höhe von knapp 200 Milliarden Euro ist final angenommen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg stimmte dafür. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola setzte es anschließend in Kraft.

EZB: Kartenzahlung überholt erstmals Bargeld in Geschäften

FRANKFURT - Verbraucher im Euroraum ziehen das Bezahlen mit Karte zunehmend dem Bargeld vor. Erstmals seit Erhebung vergleichbarer Daten 2016 hätten Kartenzahlungen in Geschäften Geldscheine und Münzen überholt, teilte die Europäischen Zentralbank (EZB) auf Basis einer Befragung unter rund 51.500 Menschen mit. Demnach entfielen 2026 an physischen Zahlungsorten 45 Prozent der Transaktionen auf Karten und 44 Prozent auf Bargeld. Der Anteil mobiler Zahlungen, etwa per Smartphone, stieg von 6 Prozent in der Vorgängerstudie 2024 auf 9 Prozent.

Merz stellt sich Kritik an Ukraine-Unterstützung entgegen

BERLIN - Kanzler Friedrich Merz hat sich Kritik auch aus den Reihen von AfD und Linkspartei entgegengestellt, die Bundesregierung gebe zu viel Geld zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine aus. "Russland will mehr als die Ukraine", sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag. "Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht oder verfolgt ganz andere Ziele mit der Freiheit und der Offenheit und der Liberalität unseres Landes", sagte er offenkundig an AfD und Linke gewandt.

ROUNDUP: Krieg im Jemen - kein Ausweg in Sicht?

SANAA/RIAD - Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi im Jemen ist weiter kein Ende absehbar. Nachdem die Miliz am Dienstag erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen hatte, bombardierte das saudische Militärbündnis in der Nacht zum Mittwoch die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida im Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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