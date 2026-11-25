EQS-Ad-hoc: FIT GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

FIT GROUP AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung wird in vollem Umfang durchgeführt



25.11.2026 / 19:07 CET/CEST

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Schüttorf, 25. November 2026 – Die FIT GROUP AG (ISIN DE000A426PD9) („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die am 9. November 2026 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2026/II („Kapitalerhöhung“) in vollem Umfang durchgeführt wird.

Im Rahmen des den Aktionären eingeräumten Mehrbezugs war die Kapitalerhöhung vielfach überzeichnet. Eine Zuteilung von neuen Aktien im Rahmen der Rumpfplatzierung erfolgt daher nicht.

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 125.537,52 um EUR 5.706,24 auf EUR 131.243,76 durch Ausgabe von 71.328 neuen, auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 0,08 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2026 („Neue Aktien“) gegen Bareinlagen erhöht.

Durch die Kapitalerhöhung erzielt die Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 3.566.400,00. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Stärkung des Betriebskapitals (Working Capital), Marketingaufwendungen und diverse Unternehmenskosten zu verwenden.

Die Neuen Aktien werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in den Handel im Freiverkehr an der Wiener Börse (Vienna MTF (Marktsegment „direct market plus“)) einbezogen. Derzeit geht die Gesellschaft davon aus, dass die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister noch in diesem Jahr erfolgt.

Die NuWays AG agiert im Rahmen der Kapitalerhöhung als Emissionsbegleiter.

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48465 Schüttorf

E-Mail: investorrelations@fitgroup-ag.com

www.fitgroup-ag.com

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