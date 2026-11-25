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SoWiTec group GmbH: Nach aktuellem Stand des M&A-Prozesses keine Übererlöse aus der Insolvenz der SoWiTec operation GmbH für die Gläubiger der SoWiTec group GmbH zu erwarten



25.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Adhoc Meldung

„SoWiTec group GmbH: Nach aktuellem Stand des M&A-Prozesses keine Übererlöse aus der Insolvenz der SoWiTec operation GmbH für die Gläubiger der SoWiTec group GmbH zu erwarten

Sonnenbühl, 25.11.2026 – Im Kontext der heutigen Gläubigerversammlung informiert die SoWiTec group GmbH über die aktuellen Erwartungen hinsichtlich möglicher Rückflüsse aus dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Tochtergesellschaft SoWiTec operation GmbH.

Auf Grundlage der bislang im M&A-Prozess zur Veräußerung der deutschen und internationalen Projekte bzw. der Entwicklungsplattform der Gruppe vorliegenden Angebote ist nach aktueller Einschätzung nicht davon auszugehen, dass bei der SoWiTec operation GmbH nach vollständiger Befriedigung der Massekosten, der sonstigen Masseverbindlichkeiten sowie sämtlicher einfacher und nachrangiger Insolvenzforderungen ein verteilungsfähiger Überschuss verbleiben wird. Ein Übererlös, welcher der Insolvenzmasse der SoWiTec group GmbH beziehungsweise deren Anleihegläubigern zugutekommen könnte, ist daher aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Dies betrifft insbesondere die Werthaltigkeit der zur Besicherung der Anleihen verpfändeten Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH.

Die Einschätzung beruht auf dem gegenwärtigen Angebots- und Informationsstand und stellt keine abschließende Prognose zum Ergebnis der Insolvenzverfahren dar. Eine Aussage über die Höhe einer etwaigen Insolvenzquote für die Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren der SoWiTec group GmbH

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