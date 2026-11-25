EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



25.11.2026 / 08:15 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/14ae99d50b45cc69cbca5865101bdca9a303a814/KTC%20Halbjahresbericht%202026_27.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/5038e2228c21309cf22180db8657c295aa8cef4b/KTC%20Half%20year%20report%202026_27.pdf

25.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich Internet: www.kapschtraffic.com LEI Code: 529900PD3SI453KAW989

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