EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Oldenburgische Landesbank AG / Herkunftsstaat

Oldenburgische Landesbank AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.11.2026 / 18:00 CET/CEST

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Die Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft teilt gemäß § 5 Abs. 1 WpHG mit, dass sie gemäß § 4 Abs. 2 WpHG (Art. 2 Abs. 1 Buchstabe i Ziff. ii der Richtlinie 2004/109/EG) die Bundesrepublik Deutschland als Herkunftsstaat gewählt hat. Zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind derzeit ausschließlich von der Gesellschaft begebene Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR am geregelten Markt der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg). Zuständige Behörde ist die Bundestanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

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