EQS-DD: MPH Health Care AG: Apomone Verwaltung GmbH, Verpfändung von 1.900.000 Stückaktien der MPH Health Care AG im Rahmen eines Kreditgeschäfts
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2026 / 17:17 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Apomone Verwaltung GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Patrick
|Nachname(n):
|Brenske
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MPH Health Care AG
b) LEI
|529900RLXP5HZXHVCT80
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A289V03
b) Art des Geschäfts
|Verpfändung von 1.900.000 Stückaktien der MPH Health Care AG im Rahmen eines Kreditgeschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|25.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MPH Health Care AG
|Grünauer Straße 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mph-ag.de
|LEI Code:
|529900RLXP5HZXHVCT80
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108398 25.11.2026 CET/CEST
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