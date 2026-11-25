

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2026 / 11:45 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,79 EUR 460,64 EUR 28,88 EUR 722,00 EUR 28,91 EUR 202,37 EUR 28,94 EUR 665,62 EUR 28,95 EUR 1.910,70 EUR 28,95 EUR 144,75 EUR 28,96 EUR 2.143,04 EUR 28,97 EUR 2.143,78 EUR 28,96 EUR 1.505,92 EUR 28,96 EUR 2.085,12 EUR 28,94 EUR 694,56 EUR 29,00 EUR 899,00 EUR 28,89 EUR 2.831,22 EUR 28,92 EUR 809,76 EUR 28,97 EUR 666,31 EUR 28,98 EUR 869,40 EUR 28,98 EUR 173,88 EUR 28,99 EUR 5.392,14 EUR 29,00 EUR 2.494,00 EUR 29,00 EUR 1.885,00 EUR 28,99 EUR 1.478,49 EUR 28,98 EUR 2.579,22 EUR 28,97 EUR 898,07 EUR 28,99 EUR 2.551,12 EUR 28,99 EUR 2.522,13 EUR 28,99 EUR 2.377,18 EUR 28,99 EUR 2.551,12 EUR 28,99 EUR 2.464,15 EUR 28,99 EUR 2.435,16 EUR 28,99 EUR 173,94 EUR 28,99 EUR 2.406,17 EUR 28,99 EUR 2.580,11 EUR 28,95 EUR 2.316,00 EUR 28,92 EUR 723,00 EUR 28,85 EUR 2.423,40 EUR 28,85 EUR 2.827,30 EUR 28,85 EUR 2.942,70 EUR 28,92 EUR 520,56 EUR 29,00 EUR 464,00 EUR 29,00 EUR 638,00 EUR 28,97 EUR 173,82 EUR 28,97 EUR 1.883,05 EUR 28,99 EUR 1.971,32 EUR 28,98 EUR 579,60 EUR 29,00 EUR 2.842,00 EUR 29,00 EUR 2.842,00 EUR 29,00 EUR 6.467,00 EUR 28,98 EUR 11.360,16 EUR 28,99 EUR 5.363,15 EUR 28,99 EUR 6.870,63 EUR 28,96 EUR 2.838,08 EUR 28,96 EUR 12.916,16 EUR 28,96 EUR 4.170,24 EUR 28,96 EUR 3.098,72 EUR 28,97 EUR 4.287,56 EUR 28,97 EUR 3.012,88 EUR 28,96 EUR 492,32 EUR 28,96 EUR 2.838,08 EUR 28,96 EUR 4.199,20 EUR 28,96 EUR 3.040,80 EUR 28,96 EUR 3.011,84 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,97 EUR 150.829,64 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE MIC: AQEU

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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