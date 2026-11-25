EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2026 / 11:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Zalando SE
b) LEI
|529900YRFFGH5AXU4S86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,75 EUR
|373,75 EUR
|28,79 EUR
|9.587,07 EUR
|28,88 EUR
|635,36 EUR
|28,92 EUR
|28,92 EUR
|28,94 EUR
|839,26 EUR
|28,95 EUR
|376,35 EUR
|28,95 EUR
|868,50 EUR
|28,94 EUR
|897,14 EUR
|28,90 EUR
|375,70 EUR
|28,92 EUR
|144,60 EUR
|28,96 EUR
|6.081,60 EUR
|28,98 EUR
|2.347,38 EUR
|28,97 EUR
|1.535,41 EUR
|28,98 EUR
|927,36 EUR
|28,98 EUR
|3.564,54 EUR
|28,99 EUR
|1.217,58 EUR
|28,97 EUR
|695,28 EUR
|28,92 EUR
|636,24 EUR
|28,92 EUR
|375,96 EUR
|28,88 EUR
|13.689,12 EUR
|28,92 EUR
|1.243,56 EUR
|29,00 EUR
|812,00 EUR
|28,97 EUR
|173,82 EUR
|28,99 EUR
|7.479,42 EUR
|28,98 EUR
|1.014,30 EUR
|28,99 EUR
|144,95 EUR
|28,99 EUR
|898,69 EUR
|29,00 EUR
|12.876,00 EUR
|28,97 EUR
|8.140,57 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,94 EUR
|77.980,43 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TURQUOISE EUROPE – LIT ORDER BOOK
|MIC:
|TQEX
25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108374 25.11.2026 CET/CEST
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