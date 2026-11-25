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Bitmine Immersion Technologies kündigt eine Bardividende in Höhe von 0,01 US-Dollar pro Stammaktie an



25.11.2026 / 23:45 CET/CEST

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NORWALK, Connecticut, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand eine Bardividende in Höhe von 0,01 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens (die „Stammaktien") beschlossen hat. Die Stammaktien sind an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „BMNR" notiert.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Die Dividende wird am 29. Dezember 2026 an die zum Geschäftsschluss am 8. Dezember 2026 eingetragenen Inhaber der Stammaktien ausgezahlt.

Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Infrastrukturunternehmen für Blockchain-Technologie, das institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte anbietet sowie im Bitcoin-Mining und im strategischen Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur nach institutionellen Standards bereit – über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Cision

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