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Das umfassende AIDC-Energiespeicherportfolio von EVE Energy feiert seine Weltpremiere auf der RE+ 2026



25.11.2026 / 11:25 CET/CEST

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Das neue Portfolio für KI-Rechenzentren umfasst Anwendungen für Stromnetz, Stromverteilung und Schaltschrankmontage.

LAS VEGAS,/PRNewswire/ -- EVE Energy präsentierte auf der RE+ 2026 in Las Vegas seine Energiespeicherlösungen für KI-Rechenzentren (AIDC) sowie neue Festkörper- und Natriumionenbatterietechnologien. Das Unternehmen veranstaltete im Rahmen der Veranstaltung auch eine Produkteinführung und präsentierte ein integriertes Portfolio, das die Stromversorgungsanforderungen von Rechenzentren von der Netzanbindung über die Stromverteilung bis hin zur Notstromversorgung auf Schrankebene abdeckt.

Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenkapazität entwickelt sich die Energiespeicherung von einer reinen Notstromversorgung zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Stromversorgungsinfrastruktur von Rechenzentren. Da AIDC-Projekte in Richtung großflächiger Implementierung voranschreiten, ist EVE nach eigenen Angaben darauf ausgelegt, die Bedürfnisse entlang der gesamten Energieversorgungskette von Rechenzentren zu erfüllen. EVE kann nach eigenen Angaben dank seiner Erfahrung in den Bereichen Stromversorgung, Energiespeicherung und Verbraucherbatterien sowie seiner koordinierten Entwicklung von Lithium-, Natrium- und Wasserstofftechnologien sowohl Zellen als auch Systeme für AIDC-Anwendungen durch ein integriertes Angebot bereitstellen. Die dreischichtige Architektur deckt Anwendungen auf den Ebenen Quelle-Netz, Stromverteilung und Schaltschrank ab und unterstützt Anforderungen von der Lastglättung im Millisekundenbereich bis hin zum langfristigen Energiemanagement.

Das dreistufige Produktportfolio feiert Weltpremiere und begegnet den Herausforderungen der AIDC-Stromversorgung.

Auf der RE+ 2026 stellte EVE sein AIDC-Energiespeicherportfolio in den Mittelpunkt seines Messestandes und präsentierte darüber hinaus Lösungen für gewerbliche und industrielle, private und Telekommunikationsanwendungen. Zu den auf der Veranstaltung vorgestellten Produkten gehörten das 20 Fuß lange, 5 MWh, 1P S5-1P Hochleistungs-ESS; eine dedizierte 315 Ah Frequenzregelungszelle; der Fortron Backup-Stromschrank; und ein Hochleistungs-Energiespeichersystem auf Rack-Ebene BBU+CBU. EVE zufolge soll das Portfolio die zuverlässige Strominfrastruktur bereitstellen, die für die Ausweitung der AIDC-Implementierungen erforderlich ist.

Der S5-1P ist so konzipiert, dass er eine Energiekapazität von 5 MWh mit 1P-Leistungsfähigkeit in einem Standard-20-Fuß-Container liefert. Die speziell dafür entwickelte 315-Ah-Frequenzregelungszelle weist eine volumetrische Energiedichte von 395 Wh/L auf. Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es unter 1P-Lade-/Entladebedingungen und 1,22P-Frequenzregelungsbedingungen zu keiner Lithiumplattierung an der Zellgrenzfläche kommt, was die Sicherheit und eine lange Lebensdauer bei Anwendungen mit hohen Entladeraten unterstützt.

Der Fortron 6C/10C Notstromschrank wurde für kurzzeitige Hochleistungslasten entwickelt und unterstützt eine kontinuierliche Entladung mit bis zu 10C. Er kann 660 kW für fünf Minuten liefern. Es ist auf eine Lebensdauer von 15 Jahren ausgelegt und kompatibel mit unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen (HGÜ). Die modulare Architektur ist für die werkseitige Vorintegration und schnelle Bereitstellung ausgelegt und verfügt über mehrschichtige Zell-, Wärme- und Brandschutzsysteme.

Auf der Schrankseite ist das Rack-Level-BBU+CBU-System von EVE so konzipiert, dass es Stromschwankungen in einem Zeitfenster von 1 Millisekunde bis 10 Sekunden ausgleicht. Die BBU verwendet Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Hochleistungszellen in einem hochdichten 3U-Formfaktor und unterstützt Entladeraten von bis zu 48C. Laut EVE reagiert der LIC-Hybrid-Superkondensator in einer Millisekunde oder weniger und ist für mehr als eine Million Hochfrequenz-Impulszyklen ausgelegt. Das Unternehmen gibt die Reaktionszeit des autonomen Systems mit 2 Millisekunden oder weniger an, was dazu beiträgt, eine stabile Stromversorgung auch bei wechselnden KI-Rechenlasten aufrechtzuerhalten.

Die integrierte, vollständige Lieferkette vereinfacht Beschaffung und Betrieb.

Im Gegensatz zu Projektkonfigurationen, die aus mehreren Anbietern zusammengestellt werden, ist das integrierte AIDC-Energiespeicherangebot von EVE darauf ausgelegt, drei Kundenvorteile zu bieten. Erstens vereinfacht es die Beschaffung durch eine Lösung aus einer Hand, wodurch der Koordinierungsaufwand für mehrere Zellhersteller und Systemintegratoren reduziert wird und gleichzeitig die Projektlaufzeiten verkürzt und die Kosten für die Entscheidungsfindung gesenkt werden. Zweitens sorgt es für klarere Verantwortlichkeiten: Batteriezellen, Batteriemanagementsystem (BMS), Systemintegration, Wärmemanagement und Brandschutz werden innerhalb einer koordinierten Architektur entwickelt, wodurch Verantwortlichkeitslücken geschlossen werden, die in Systemen mit mehreren Anbietern entstehen können. Drittens wird die Komplexität von Betrieb und Wartung durch eine gemeinsame technische Plattform und einen einzigen Service-Ansprechpartner reduziert. Dies unterstützt AIDC-Einrichtungen, die rund um die Uhr in Betrieb sind, und trägt gleichzeitig dazu bei, die Betriebs- und Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus zu senken.

EVE erklärt, dass es sich verpflichtet hat, die Energiegrundlage für das KI-Zeitalter durch umfassende AIDC-Energiespeicherprodukte zu schaffen und ein vertrauenswürdiger globaler Energiepartner für KI-Computing-Infrastrukturen zu werden. Auf der RE+ 2026 präsentierte das Unternehmen seine Lösungen Kunden in China und auf internationalen Märkten, um den Einsatz von AIDC-Energiespeichern zu beschleunigen. Das erklärte Ziel ist es, eine sichere, effiziente und kohlenstoffärmere Stromversorgung für die KI-Infrastruktur weltweit zu gewährleisten und so die Zuverlässigkeit des Rechenbetriebs und der Token-Generierung sicherzustellen.

Cision

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