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Huawei und CMA führen gemeinsam die nationale Zahlungslösung ein, um die Transformation des globalen Zahlungsverkehrs zu beschleunigen.



25.11.2026 / 11:20 CET/CEST

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SINGAPUR, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Singapore FinTech Festival 2026 (SFF 2026) stellten Huawei und CMA Small Systems AB (CMA), ein Mitglied des Programms Huawei Global Financial Partner RONGHAI, gemeinsam eine nationale Zahlungslösung vor.

Frank LU, Leiter der Abteilung für den Vertrieb integrierter Lösungen für Zentralbanken bei Huawei, und Maxim Neshcheret, Regionaldirektor für Asien bei CMA Small Systems AB, nahmen an der Einführungszeremonie teil. Durch die Kombination der Softwarekompetenzen von CMA im Bereich nationaler Zahlungssysteme mit den ICT-Infrastrukturkompetenzen von Huawei in den Bereichen Computing, Speicher, Netzwerke, Cloud und Rechenzentren wollen die beiden Unternehmen gemeinsame End-to-End-Lösungen für Zentralbanken und Finanzinstitute bereitstellen und so die Modernisierung nationaler Zahlungssysteme beschleunigen.

Huawei and CMA jointly launch the National Payment Solution

Stärken bündeln für den Aufbau widerstandsfähiger nationaler Zahlungssysteme

Da die digitale Transformation die globale Finanzbranche weiterhin grundlegend verändert, entwickeln sich Zahlungssysteme in Richtung Echtzeitverarbeitung, höherer Effizienz und verbesserter Interoperabilität. Diese Entwicklung stellt höhere Anforderungen an Systemleistung, Sicherheit, Geschäftskontinuität und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzmarktinfrastruktur verfügt CMA über umfassendes Fachwissen in der Betreuung von Zentralbanken, Geschäftsbanken, Clearingstellen und Wertpapierverwahrstellen, wobei die Kernkompetenzen RTGS-, ACH-, IPS- und Wertpapierverwahrsysteme umfassen. Huawei stellt Finanzinstituten auf der Grundlage seines umfassenden ICT-Know-hows umfassende Lösungen in den Bereichen Rechenleistung, Speicher, Netzwerke, Cloud und Rechenzentren zur Verfügung.

Die gemeinsam eingeführte nationale Zahlungslösung integriert die bewährte Zahlungssoftware von CMA tief in die hochzuverlässige IKT-Infrastruktur von Huawei, die Rechenleistung, Speicher, Netzwerke, Cloud und Rechenzentren umfasst, und bietet Kunden damit eine integrierte Lösung, die Zahlungsanwendungen und die zugrunde liegende Infrastruktur abdeckt. Die Lösung unterstützt Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungslösungen, um den stabilen Betrieb und die Geschäftskontinuität kritischer Zahlungssysteme zu gewährleisten. Zudem ermöglicht sie eine schrittweise Implementierung und flexible Erweiterung entsprechend sich ändernden Geschäftsanforderungen. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen im Rahmen des Programms Huawei Global Financial Partner RONGHAI einen Kooperationsmechanismus etabliert, der die gemeinsame Lösungsentwicklung, die Projektabwicklung und den Kundenservice umfasst. Dies trägt dazu bei, die Komplexität der Systemintegration und des Projektmanagements zu verringern und gleichzeitig Lösungen bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Ländern und Regionen zugeschnitten sind.

Vertiefung der Partnerschaft zur Erweiterung der globalen Finanzmärkte

Die gemeinsame Markteinführung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Vertiefung der Partnerschaft zwischen Huawei und CMA. 2025 trat CMA dem „Huawei Global Financial Partner RONGHAI"-Programm bei. Im September 2026 unterzeichneten die beiden Unternehmen während der HUAWEI CONNECT 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU), in der sie ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Technologieintegration, gemeinsame Lösungsentwicklung, Marktexpansion und Kundenservice näher definierten. Die jüngste Markteinführung markiert einen weiteren Schritt in ihrer Partnerschaft und bedeutet einen Fortschritt von der Zusammenarbeit im Ökosystem hin zur gemeinsamen Lösungsentwicklung und Marktkooperation.

Das 2024 ins Leben gerufene Programm Huawei Global Financial Partner RONGHAI zielt darauf ab, die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Finanzbranche zu vertiefen und die digitale und intelligente Transformation der Kunden zu beschleunigen.

Auch in Zukunft wird Huawei eng mit CMA zusammenarbeiten, um die gemeinsame Innovation und Marktkooperation im Bereich nationaler Zahlungssysteme zu vertiefen, ihre gemeinsamen Lösungen auf weiteren Märkten weltweit einzuführen und zur Modernisierung der globalen Finanzinfrastruktur beizutragen.

Cision

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