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Rockwell Automation gibt bekannt, dass Booster Precision Components sich für Plex® Elastic MES entschieden hat, um die Transparenz der Produktion, die Rückverfolgbarkeit und die SAP-Integration zu verbessern.



25.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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Deutscher Hersteller von Präzisionskomponenten errichtet eine vernetzte Fertigungsinfrastruktur zur Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit

DÜSSELDORF, Deutschland, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Booster Precision Components die Plex® Elastic MES-Lösung für seinen Produktionsstandort in Schwanewede, Deutschland, ausgewählt hat. Ziel ist es, die digitale Transformation der Fertigung zu unterstützen und die operative Transparenz im gesamten Werk zu verbessern.

Booster Precision Componentsâ€™ Schwanewede facility near Bremen, Germany, where PlexÂ® Elastic MES will support the companyâ€™s digital manufacturing transformation.

Booster wählte Plex Elastic MES, um die Transparenz der Produktion, die Rückverfolgbarkeit, das Qualitätsmanagement und die operative Kontrolle in seinem Werk in Schwanewede zu optimieren. Die Implementierung wird auch die Integration zwischen den Fertigungsabläufen und der SAP-Umgebung des Unternehmens stärken und so zu einem besser vernetzten und konsistenteren Informationsfluss im gesamten Unternehmen beitragen.

„Hersteller suchen nach praktischen Wegen, um die Leistung zu verbessern und gleichzeitig eine Grundlage für langfristiges Wachstum und operative Stabilität zu schaffen", sagt Eoin Laffan, Director, Enterprise Software, North Region, Rockwell Automation. „Booster Precision Components richtete dieses Projekt von Anfang an gezielt auf konkrete Geschäftsergebnisse aus. Mit der Einführung von Plex Elastic MES investiert das Unternehmen in mehr Transparenz in seinen Betriebsabläufen, eine bessere Rückverfolgbarkeit und eine optimierte Entscheidungsfindung. Das kann dazu beitragen, Qualität, Effizienz und künftiges Wachstum zu fördern."

Booster Precision Components fertigt hochpräzise Komponenten für die Bereiche Automobil, Energie, Brennstoffzellen, Turbomaschinen und Industrie. Das Unternehmen betreibt ein internationales Produktionsnetzwerk und konzentriert sich auf die Lieferung komplexer, präzisionsgefertigter Produkte mit hohen Qualitäts- und Prozesskontrollstandards.

Das Projekt umfasst die Einführung des Plex® Manufacturing Execution Systems (MES) und des Plex® Quality Management Systems (QMS). Es hilft, Echtzeit-Einblicke in die Produktion zu gewinnen, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und das Qualitätsmanagement über verschiedene Abläufe hinweg einheitlicher integrieren zu können. Booster entschied sich für Plex MES, um gängige Herausforderungen in der Fertigung zu bewältigen, darunter begrenzte Transparenz der Produktion, manuelle Qualitätsprozesse, steigende Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Notwendigkeit, die Abläufe in der Fertigung besser mit dem SAP-ERP (Enterprise Resource Planning) zu integrieren.

„Da sich unser Geschäft ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, dass unsere Teams Zugang zu präzisen Echtzeitinformationen haben, die eine konsistente Umsetzung und kontinuierliche Verbesserungen unterstützen", sagt Robert Lackermeier, Geschäftsführer von Booster Precision Components Holding.

Das Plex Elastic MES-Portfolio von Rockwell Automation ist eine Cloud-native, interoperable Manufacturing Execution Platform, die zur Vereinheitlichung von OT- und IT-Umgebungen entwickelt wurde. Durch die modulare Architektur können Hersteller Funktionen entsprechend ihren betrieblichen Prioritäten einsetzen, während sie eine skalierbare Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen und zukünftige Innovationen schaffen. Plex MES wurde ausgewählt, weil es Echtzeit-Transparenz in der Fertigung, Produktionsverfolgung, Qualitätsmanagement und durchgängige Rückverfolgbarkeit über alle Betriebsabläufe hinweg bietet.

Das Projekt schafft eine digitale Grundlage, die zukünftige Expansionsinitiativen unterstützen kann. Gleichzeitig unterstützt sie Booster Precision Components dabei, die Fertigungsleistung, die Konsistenz und die Kundenorientierung im gesamten Unternehmen weiter zu verbessern.

„Plex wird uns dabei helfen, wichtige Fertigungs-, Qualitäts- und Logistikprozesse zu standardisieren und weiter zu automatisieren, die Transparenz über den gesamten Betrieb hinweg zu verbessern und die Erkenntnisse zu gewinnen, die für bessere Entscheidungen notwendig sind. Gleichzeitig wird es künftiges Wachstum unterstützen", sagt Christoph Dibbert, Geschäftsführer von Booster Precision Components, Schwanewede.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie RockwellAutomation.com.

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