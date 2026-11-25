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SANY macht auf der bauma CHINA 2026 Fortschritte auf dem Weg in eine Zukunft mit KI-nativer Robotik



25.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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SHANGHAI, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Wer die Ausstellungshalle für intelligente Technologien von SANY auf der bauma CHINA 2026 betritt, erlebt bereits heute die Baustelle von morgen in Aktion. Ein autonomer Radlader plant seine eigene Route und lädt das Material selbstständig. Ein 100-Tonnen-Bergbau-Lkw kommt ohne Fahrerkabine aus. Erstmals hat SANY seine intelligenten Technologien unter einem Dach vereint und veranschaulicht dabei drei Entwicklungsschritte: Maschinen, die für den autonomen Betrieb neu entwickelt wurden, Flotten, die als Einheit zusammenarbeiten, sowie KI, die den Betrieb steuert.

SANY's intelligence hall at bauma CHINA 2026

Die Besucher erleben, wie eine Strategie in die Praxis umgesetzt wird. SANY integriert intelligente Technologien in seine Produkte, seine Fertigung sowie seine Betriebsabläufe und ist überzeugt, dass das nächste Jahrzehnt im Bauwesen robotergesteuerten Maschinen sowie KI-Agenten gehört.

Für den autonomen Betrieb neu entwickelte Maschinen

Wenn niemand mehr mitfahren muss, kann die Fahrerkabine entfallen. Im Bergbau ist der völlig neue SKT165Ei der branchenweit erste autonome batterieelektrische Bergbau-Lkw der 100-Tonnen-Klasse ohne Fahrerkabine, der hohe Leistung, kurze Ladezeiten sowie ein hohes Maß an Sicherheit vereint. Durch den Wegfall der Fahrerkabine erhöht sich der Nutzlastanteil um 12 Prozent, eine 800-Volt-Plattform mit 2C-Schnellladung lädt das Fahrzeug in weniger als 35 Minuten wieder auf, und dank cloudbasierter Einsatzsteuerung lädt, transportiert sowie entlädt es Material selbstständig, auch bei schwacher Netzabdeckung.

SKT165Ei cab-less autonomous battery-electric mining truck

Im Bereich der Erdarbeiten gibt der Prototyp E-MOVE einen ersten Ausblick auf einen vollelektrischen Baggerroboter. Der nächste Schritt besteht darin, dass viele Maschinen als Einheit zusammenarbeiten.

Flotten, die als Einheit zusammenarbeiten

Außerhalb der Halle arbeiten bereits Fertiger und Walzen ohne Fahrerkabinen als eine Flotte zusammen. Die fahrerlosen Straßenbauflotten von SANY, die weltweit ersten ihrer Art im groß angelegten kommerziellen Einsatz, haben seit 2019 bei über 60 Projekten mehr als 5000 Kilometer zurückgelegt und dabei unter anderem 480 Stunden ununterbrochen auf einer Schnellstraße gearbeitet. Ein Maschinenführer überwacht mit einem Tablet bis zu 15 Maschinen.

SANY's cab-less driverless paving fleet at work

Die neue SSR360C-10E wurde speziell für eine solche Flotte entwickelt und ist eine vollelektrische Walze ohne Fahrerkabine. Die Einsatzplanung durch mehrere Agenten steigert die Effizienz um mehr als 20 Prozent, die Walze folgt ihrer geplanten Route mit einer Abweichung von höchstens 5 Zentimetern, und eine Batteriekapazität von mehr als 1000 kWh hält sie über 12 Stunden in Betrieb.

KI, die den gesamten Betrieb steuert

Intelligente Technologien kommen anschließend nicht mehr nur auf Maschinenebene, sondern im gesamten Betrieb zum Einsatz. In der intelligenten, umweltfreundlichen Betonmischanlage von SANY steuert KI die Produktion ohne jegliche manuelle Eingriffe, wobei der koordinierte, CO₂-arme Betrieb die Effizienz um 20 Prozent steigert.

SanVIST, die intelligente Vernetzungsplattform von SANY, feiert heute ihre Weltpremiere und ist eine Weiterentwicklung der MySANY-App. Ihr integrierter KI-Agent SANY Neo bietet fünf Funktionen: Abwicklung von Kundenprojekten, Arbeitsanleitung, Fehlerdiagnose, Aufgabenkoordination sowie Teileidentifizierung, sodass Kunden ihre gesamten Projekte jederzeit und überall verwalten können.

Hinter jeder Maschine stehen Betriebsdaten, die über vier Jahrzehnte auf Baustellen, in Bergwerken sowie in Häfen gesammelt wurden und nun die Grundlage für das Training der KI von SANY bilden. Auf dem Weg zu einem KI-nativen Robotikunternehmen mit dem Ziel, eine Vorreiterrolle im Bereich der industriellen KI einzunehmen, hält SANY an einem Prinzip fest: Die Maschinen übernehmen die schwierigsten Arbeiten, die Menschen bleiben im Mittelpunkt, und die Baustellen werden sicherer, sauberer sowie produktiver. Gemeinsam die Zukunft gestalten.

SANY Group

Cision

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