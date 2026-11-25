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SOFIDEL KÜNDIGT NEUE PREISERHÖHUNGEN IN GANZ EUROPA AB DEM 1. JANUAR 2027 AN



25.11.2026 / 14:15 CET/CEST

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Die Erhöhungen sind notwendig, um dem erheblichen und anhaltenden Kostendruck in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Transport und, allgemeiner gefasst, Materialien und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Produktion Rechnung zu tragen.

PORCARI, Italien, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Sofidel, einer der weltweit führenden Hersteller von Papier für Hygiene- und Haushaltszwecke, hat neue Preiserhöhungen auf seinen europäischen Märkten angekündigt, die am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Sofidelâ€™s headquarters in Porcari, Italy

Die europäische Tissue-Industrie steht unter enormem Druck hinsichtlich der Herstellungskosten. Anhaltend hohe Energiepreise, verbunden mit dem anhaltenden Kostendruck bei Rohstoffen, Transport und anderen Materialien und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Produktion, belasten die Branche weiterhin stark.

In den letzten Monaten hat Sofidel weiterhin in Produktionseffizienz investiert, seine industriellen Abläufe optimiert und Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt, während das Unternehmen gleichzeitig sein Engagement für Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit entlang der gesamten Lieferkette aufrechterhielt.

Trotz dieser Bemühungen kann der anhaltende Druck auf die Betriebskosten nicht mehr vollständig aufgefangen werden, sodass weitere Preisanpassungen erforderlich sind, um die langfristige Nachhaltigkeit des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten und hohe Standards in Bezug auf Qualität, Service und Lieferkontinuität aufrechtzuerhalten.

Als Folge davon wird Sofidel europaweit ab dem 1. Januar 2027 zweistellige Preiserhöhungen vornehmen. Die Details variieren je nach Markt, Produktkategorie und Geschäftsbedingungen.

Sofidel-Gruppe

Die Sofidel-Gruppe mit Hauptsitz in Porcari (Lucca, Italien) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Papier für Hygiene- und Haushaltszwecke. Die 1966 gegründete Unternehmensgruppe ist in 13 Ländern aktiv, 12 davon in Europa und den Vereinigten Staaten (12 Bundesstaaten), mit über 9.500 Mitarbeitern und einer Produktionskapazität von 2.002.000 Tonnen pro Jahr. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Nettoumsatz von 4,018 Milliarden Euro. „Regina", die bekannteste Marke des Unternehmens, ist auf fast allen relevanten Märkten vertreten. Weitere Marken sind: Sopalin, Le Trèfle, Hakle, Softis, Nalys, Cosynel, KittenSoft, Nicky und Papernet.

www.sofidel.com

Cision

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