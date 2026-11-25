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Taiwans IVD-Forschung und -Entwicklung glänzt weltweit! Leadgene Biomedical expandiert aktiv auf den europäischen Markt



25.11.2026 / 10:25 CET/CEST

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TAINAN CITY, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Angetrieben von der globalen Welle der Präzisionsmedizin erreicht Taiwans Biotechnologiesektor weiterhin Meilensteine auf dem internationalen Markt für In-vitro-Diagnostik (IVD). Leadgene Biomedical, ein führendes taiwanesisches Unternehmen für IVD und Biotech-Rohstoffe, gab bekannt, dass sein eigenständig entwickeltes Leadgene®Indoxyl Sulfate (IS)-ELISA-Kit im dritten Quartal dieses Jahres von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) als IVD-Medizinprodukt der Klasse 2 zugelassen wurde.

Leadgene Biomedicalâ€™s infographic illustrates how Indoxyl Sulfate (IS), a uremic toxin, is formed, its potential role in chronic kidney disease (CKD) progression and systemic complications, and interventions targeting its production or clearance.

Nach der zuvor erlangten EU-CE-IVD-Zertifizierung unterstreicht diese jüngste Zulassung durch eine führende nationale Aufsichtsbehörde die erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Leadgene Biomedical sowie die anhaltende Expansion in Europa und auf den globalen Märkten und bietet weltweit Patienten mit Nierenerkrankungen neue Möglichkeiten für eine präzise klinische Versorgung und ein optimales Gesundheitsmanagement.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Präventivmedizin und Präzisionstests prognostizieren Marktforschungsstudien, dass der globale IVD-Markt von 77,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 117,6 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2032 anwachsen wird. Vor dem Hintergrund dieser Dynamik sind Früherkennung und personalisierte Medizin zu zentralen Triebkräften der Branche geworden, wodurch Unternehmen mit hochsensiblen, benutzerfreundlichen und klinisch anwendbaren Diagnosetechnologien einen deutlichen Wettbewerbsvorteil aufbauen können. Darüber hinaus legen europäische und internationale Unternehmen angesichts der Umstrukturierung globaler Lieferketten zunehmend Wert auf Stabilität und Sicherheit bei der Beschaffung. Als eine der führenden IVD-Marken Taiwans ist Leadgene mit seinem selbst entwickelten Indoxylsulfat-Assay in den streng regulierten australischen Markt eingetreten. Dieser Erfolg markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens und belegt Taiwans Fähigkeit, ein zuverlässiger Partner für europäische und internationale Gesundheitssysteme zu werden.

Derzeit stützt sich die klinische Beurteilung chronischer Nierenerkrankungen (CKD) in erster Linie auf die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR), das Serumkreatinin und das Albumin-Kreatinin-Verhältnis im Urin (UACR). Diese herkömmlichen Marker spiegeln jedoch lediglich die Filtrationskapazität der Nieren und strukturelle Schäden wider, geben aber keinen direkten Aufschluss über den Schweregrad der Anreicherung proteingebundener Toxine – insbesondere von Indoxylsulfate (IS), einem hochzytotoxischen, proteingebundenen urämischen Toxin, das sich durch Standarddialyse nur schwer entfernen lässt.

„Das Wesen der Präzisionsmedizin liegt in der proaktiven Prävention", betonte Chasel Yung-Chun Chuang, Vorstandsvorsitzender von Leadgene Biomedical. „Die langfristige Anreicherung von Indoxylsulfat löst Entzündungen des Gefäßendothels aus und beschleunigt die Fibrose der Nierentubuli. Die Überwachung von Veränderungen der IS-Spiegel schließt die Lücken traditioneller Biomarker und liefert wichtige klinische Referenzdaten, die Ärzten helfen, die Nierenfunktion für die anschließende klinische Versorgung und Nachsorge umfassend zu bewerten."

Um der europäischen Nachfrage nach hochwertigen Medizinprodukten gerecht zu werden, hat Leadgene Biomedical wiederholt an der MEDICA in Düsseldorf – der weltweit größten Medizinmesse – teilgenommen und dabei intensiv mit Distributoren und Fachkräften des Gesundheitswesens in ganz Europa zusammengearbeitet, um den Kernwert „Created in Taiwan" zu präsentieren. Nachdem Leadgene Biomedical bereits die IVD-Zertifizierung der Klasse III der taiwanesischen FDA (TFDA), die EU-CE-IVD-Kennzeichnung sowie behördliche Zulassungen in Singapur und Vietnam erhalten hat, wird das Unternehmen die Entwicklung hochwertiger Diagnosereagenzien und vorgelagerter biologischer Rohstoffe weiter vorantreiben, um seine Expansion in Europa zu beschleunigen und Taiwans wichtige biomedizinische Innovationen in die globalen Gesundheitssysteme zu bringen.

Cision

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