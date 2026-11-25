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Weihnachten mit Joybuy: Mehr entdecken. Schöner schenken.



25.11.2026 / 08:55 CET/CEST

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Joybuy erweitert sein Weihnachtsangebot um neue Shopping-Funktionen und Services

Mit dem neuen Geschenkverpackungsservice kommen ausgewählte Geschenke fertig verpackt nach Hause

Persönliche Wunschlisten, eine KI-gestützte Geschenkesuche und ein digitaler Adventskalender ergänzen das Angebot

DÜSSELDORF, Deutschland, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Ob lange geplant oder spontan auf den letzten Drücker: Weihnachten ist für jeden anders. Mit einem erweiterten Angebot, neuen Shopping-Funktionen und schnellen Lieferoptionen macht Joybuy die Suche nach den passenden Geschenken in diesem Jahr einfacher, komfortabler und inspirierender. Die Online-Shopping-Plattform verbindet beliebte internationale und lokale Marken mit innovativen Produkten und besonderen Entdeckungen aus den Kategorien Spielzeug, Gaming, Technik, Beauty, Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Alltag. Neue Services wie Geschenkverpackung, persönliche Weihnachtswunschlisten und eine KI-gestützte Suche unterstützen Kundinnen und Kunden dabei, genau das Richtige zu finden, oder etwas ganz Neues zu entdecken. Ein digitaler Adventskalender und zuverlässige Lieferoptionen bis Heiligabend ergänzen das Weihnachtsangebot.

Joybuy

„Beim Einkaufen geht es um mehr als darum, ein bestimmtes Produkt zu finden. Es geht auch darum, sich inspirieren zu lassen, Neues zu entdecken und sich darauf verlassen zu können, dass alles unkompliziert funktioniert. Genau dieses Erlebnis möchten wir mit Joybuy schaffen. Wir bringen starke Marken und besondere Produkte zusammen und verbinden sie mit intelligenten Services und zuverlässiger Lieferung. So machen wir das Einkaufen einfacher und schaffen mehr Raum für die Freude am Entdecken und Schenken", so ein Sprecher von Joybuy.

Geschenke, fertig verpackt nach Hause Liefern lassen

Mit einem neuen Geschenkverpackungsservice übernimmt Joybuy einen weiteren Schritt beim Weihnachtsshopping. Kundinnen und Kunden wählen ausgewählte Produkte bereits mit dem Bestellvorgang für eine Geschenkverpackung aus und bekommen sie fertig verpackt nach Hause. Das Angebot umfasst mehr als 5.000 ausgewählte Geschenkartikel in den Joybuy-Märkten, darunter Beauty-Produkte, Technik, Geschenke für Kinder sowie Schokolade und Süßwaren.

Entsprechende Artikel sind beim Einkauf gekennzeichnet. Die gewünschte Verpackungsoption lässt sich direkt beim Checkout auswählen. Die Verpackung übernehmen anschließend die Teams in den Joybuy-Lagern. Für den Versand werden die Geschenke zusätzlich durch einen schützenden Außenkarton gesichert.

Der Geschenkverpackungsservice kostet 4,99 Euro und ist ab sofort verfügbar. Geschenktüten für 3,99 Euro folgen ab dem 7. Dezember.

Persönliche Wunschlisten und intelligente Geschenkesuche

Ab dem 1. Dezember können Kundinnen und Kunden mit der neuen Weihnachtswunschlisten-Funktion ihre Lieblingsprodukte sammeln und die Listen mit Familie und Freunden teilen. Das erleichtert die Abstimmung von Geschenkewünschen und hilft dabei, Fehlkäufe zu vermeiden.

Zusätzliche Inspiration bietet die KI-gestützte Suche von Joybuy. Nutzerinnen und Nutzer formulieren ihre Wünsche in natürlicher Sprache, ohne den genauen Produktnamen kennen zu müssen. So führen beispielsweise Suchanfragen wie „Weihnachtsgeschenk für ein siebenjähriges Kind, das gerne baut" oder „Wichtelgeschenk für jemanden, der gerne kocht" zu passenden Produktvorschlägen. Die Suche soll damit nicht nur die Produktauswahl erleichtern, sondern auch neue Geschenkideen erschließen.

Ebenfalls am 1. Dezember startet der digitale Joybuy Adventskalender. Bis einschließlich Heiligabend können Kundinnen und Kunden täglich in der Joybuy-App vorbeischauen und Joybuy-Punkte sowie Coupons sammeln, die sie für ihre Einkäufe einlösen können.

Schnelle Lieferung bis Heiligabend

Für alle, die ihre Weihnachtsgeschenke kurzfristig besorgen, bietet Joybuy mit seinem „Double 11"-Lieferservice auch kurz vor Weihnachten schnelle Zustelloptionen. In ausgewählten Liefergebieten können Bestellungen, die bis 11 Uhr eingehen, noch am selben Tag bis 23 Uhr zugestellt werden. Bestellungen bis 23 Uhr können bereits am Folgetag eintreffen.

Der Service steht vorbehaltlich der Verfügbarkeit bis einschließlich Heiligabend zur Verfügung. Berechtigte Bestellung ab 29 Euro werden kostenlos geliefert. Für die schnellere Zustellung im Rahmen des Double-11-Services erhebt Joybuy keine zusätzlichen Gebühren.

In Kombination mit dem Geschenkverpackungsservice können ausgewählte Geschenke so innerhalb eines Tages bestellt, verpackt und zugestellt werden.

Hinweise für die Redaktion

Die Verfügbarkeit von Produkten, Sonderaktionen, Geschenkverpackungen, Prämien im Adventskalender sowie Lieferdiensten ist abhängig von der Verfügbarkeit, den teilnehmenden Produkten, dem jeweiligen Liefergebiet und den geltenden Geschäftsbedingungen. Die verfügbaren Geschenkverpackungsoptionen sowie etwaige Gebühren werden im Bestellvorgangan der Kasse angezeigt. Die Liefertermine und Bestellfristen für Weihnachtslieferungen können je nach Lieferort und Produkt variieren.

Pressekontakt:

press@jd.com

Joybuy Newsroom:

about.joybuy.com/de

Über Joybuy

Joybuy ist die neue Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Marken zu günstigen Preisen an. Die Lieferung erfolgt aus eigenen Lagern direkt bis an die Haustür der Kundinnen und Kunden – über ein schnelles und zuverlässiges Logistiknetzwerk. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken. Das Sortiment umfasst unter anderem Technologie, Haushaltsgeräte, Beauty-Produkte, Home & Living, Lebensmittel sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Der einzigartige „Double 11"-Lieferservice bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens eingehen, noch am selben Tag vor 23 Uhr geliefert werden sollen. Bestellungen, die vor 23 Uhr eingehen, werden voraussichtlich am nächsten Tag geliefert. Mit dem eigenen 24/7-Kundenservice stellt Joybuy Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns.



Der Joybuy-Slogan „Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einfach und bequem ist – und zugleich Freude bereitet. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Europa und bietet Kundinnen und Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein angenehmeres Einkaufserlebnis.

Cision

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