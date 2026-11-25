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Wolftank Group bestätigt operative Erholung nach neun Monaten: Umsatz +15%, EBITDA bei EUR 6,8 Mio.



25.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Wolftank Group bestätigt operative Erholung nach neun Monaten: Umsatz +15%, EBITDA bei EUR 6,8 Mio.

Umsatz steigt auf EUR 104,5 Mio. (1-9/2025: EUR 90,7 Mio., +15,2%)

EBITDA bei EUR 6,8 Mio. (1-9/2025: EUR -0,5 Mio.), EBITDA-Marge bei 6,5% (1-9/2025: -0,6%)

EBIT von EUR 3,2 Mio., EBIT-Marge 3,1% (1-9/2025: EUR -4,3 Mio., -4,7%)

Guidance 2026 bestätigt: Umsatz rund EUR 135 Mio., EBITDA-Marge 6-7%

Neuer mehrjähriger Wartungsauftrag in Italien mit Volumen von bis zu EUR 22,3 Mio.

Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, hat ihre operative Erholung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt. Trotz der erwarteten Investitionszurückhaltung der Industrie und natürlichen Schwankungen im Projektgeschäft stieg der Umsatz um 15,2% auf EUR 104,5 Mio. (1-9/2025: EUR 90,7 Mio.).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 6,8 Mio., nach EUR -0,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge erreichte 6,5% (1-9/2025: -0,6%). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei EUR 3,2 Mio. (1-9/2025: EUR -4,3 Mio.) und enthält eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung einer Forderung gegenüber der ehemaligen lateinamerikanischen Niederlassung in Höhe von EUR 0,5 Mio. Die EBIT-Marge belief sich auf 3,1% (1-9/2025: -4,7%). Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 1,9 Mio. (1-9/2025: EUR -5,7 Mio.), das Ergebnis nach Steuern EUR 0,7 Mio. (1-9/2025: EUR -5,3 Mio.). Enthalten sind Restrukturierungs- und Integrationsaufwände für eine künftig profitable Struktur. Die Ergebnisverbesserung beruht wesentlich auf höherem Umsatz, dem Wegfall von Sondereffekten des Vorjahres und umgesetzten Effizienzmaßnahmen.



Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 belief sich auf EUR 85,4 Mio., der Auftragsbestand lag per 30. September 2026 bei EUR 108,4 Mio. Noch nicht enthalten ist ein nach dem Stichtag eingegangener Auftrag im Segment Umweltdienstleistungen: Die Wolftank Group hat den Zuschlag für einen Vier-Jahres-Wartungsvertrag mit einem geschätzten Höchstwert von EUR 22,3 Mio. erhalten. Er läuft seit 1. November 2026 in den Regionen Kampanien, Latium, Umbrien und Toskana.

„Nach neun Monaten sehen wir unsere operative Erholung bestätigt. Umsatz und Ergebnis liegen sehr deutlich über dem Vorjahr, auch wenn das dritte Quartal im projektlastigen Geschäft insbesondere in Italien traditionell das schwächste ist. Wir haben die Organisation gestrafft, Kosten eingespart und unsere Kundenbasis breiter aufgestellt. Das zeigt sich bereits in unseren Zahlen“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.

Segmente

Im Segment Umweltdienstleistungen stieg der Umsatz um 11,6% auf EUR 80,9 Mio. (1-9/2025: EUR 72,5 Mio.), das EBITDA erhöhte sich auf EUR 5,1 Mio. (1-9/2025: EUR 0,5 Mio.), die EBITDA-Marge lag bei 6,3% (1-9/2025: 0,7 %). Im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von 29,7% auf EUR 23,6 Mio. (1-9/2025: EUR 18,2 Mio.). Das EBITDA belief sich auf EUR 1,7 Mio. (1-9/2025: EUR -1,0 Mio.), die EBITDA-Marge auf 7,1% (1-9/2025: -5,5%).

Bilanz

Der operative Cashflow betrug EUR 7,9 Mio., der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag bei EUR -2,5 Mio., jener aus Finanzierungstätigkeit bei EUR -8,2 Mio. Die Nettoverschuldung sank auf EUR 15,1 Mio. (31.12.2025: EUR 18,9 Mio.). Das Eigenkapital stieg auf EUR 23,2 Mio. (31.12.2025: EUR 22,9 Mio.), die Eigenkapitalquote lag bei 19,7% (31.12.2025: 18,8%).

Strategie in der Umsetzung

Mit GreenLead 2030 entwickelt sich die Wolftank Group gezielt in Innovationsbereiche weiter. Wesentlich fortgeschritten ist die automatisierte Tankreinigung: Der Prototyp des zum Patent angemeldeten Reinigungsroboters soll zum Jahresende einsatzbereit sein, erste Pilotprojekte werden mit Kunden vereinbart. Der Bedarf steigt mit den Sicherheitsanforderungen: Die manuelle Reinigung bedeutet den Einstieg in enge Räume mit giftigen Gasen und Explosionsgefahr, „no-man entry“ gilt in der Branche zunehmend als Ziel.

Aus der Sanierungskompetenz der Gruppe entstehen weitere Geschäftsfelder. Beim Thema PFAS gelten seit Jänner 2026 verbindliche Grenzwerte für Trinkwasser. Die Gruppe testet gemeinsam mit Technologiepartnern verschiedene Aufbereitungsverfahren, baut Kompetenz in diesem hochregulierten Bereich auf und erwartet erste Umsätze ab 2027, zunächst in Italien. Im Batterierecycling hat die Gruppe gemeinsam mit dem Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources (ICFAR) der Western University in Kanada die erste Phase eines Pyrolyse-Projekts abgeschlossen. Das Verfahren wandelt stark verunreinigte Kunststoffe aus dem Recycling von Blei-Säure-Batterien in ein wasserstoffreiches Gas und verwertbare Kohlenstoffmaterialien um. Die Wolftank Group prüft nun eine Pilotanlage.

„Wir wachsen entlang unserer Kernkompetenzen und erschließen gezielt neue Felder. Zum Jahresende steht unser Reinigungsroboter als Prototyp bereit, bei PFAS testen wir Verfahren mit Technologie-partnern, und wir haben die erste Phase eines Pyrolyse-Verfahrens für Batteriekunststoffe abgeschlossen“, fasst Reckla zusammen.

Ausblick

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd: Höhere Energie- und Transportkosten, Zurückhaltung von Industriekunden und damit auch geringere Abfallmengen wirken sich auf das Geschäft aus. Die Wolftank Group bestätigt dennoch ihre Guidance für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von rund EUR 135 Mio. und einer EBITDA-Marge von 6-7%. Für 2026 bis 2028 erwartet die Gruppe im Bestandsgeschäft ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Erste Beiträge der Innovationsfelder werden ab 2027 erwartet, zweistelliges Wachstum ab 2028. Mittelfristig strebt die Gruppe unter GreenLead 2030 einen Umsatz von EUR 250 Mio. und eine EBITDA-Marge von 12% an.

„Am Anfang des vierten Quartals sehen wir trotz des Gegenwinds eine beginnende Erholung und Ergebnisse auf dem Niveau unserer Guidance. Wir bestätigen unsere Prognose für 2026 und halten an den Zielen von GreenLead 2030 fest. Das Jahr 2026 zeigt: Unser Geschäftsmodell ist widerstandsfähig, unsere Organisation schlanker, und wir investieren konsequent in Innovation“, schließt CEO Simon Reckla.

Key Financial Highlights

1-9/2026 1-9/2025 Umsatz (EUR Mio.) 104,5 90,7 EBITDA (EUR Mio.) 6,8 -0,5 EBITDA-Marge (%) 6,5% -0,6% EBIT (EUR Mio.) 3,2 -4,3 EBIT-Marge (%) 3,1% -4,7% Ergebnis vor Steuern (EUR Mio.) 1,9 -5,7 Ergebnis nach Steuern (EUR Mio.) 0,7 -5,3 Nettoverschuldung (EUR Mio.) 15,1 18,9* Eigenkapitalquote (%) 19,7% 18,8%*

*Stand 31.12.2025

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umwelttechnologien im Green Tech-Bereich. Zum Kerngeschäft zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung, Recycling und Wiederverwertung sowie emissionsarme Technologien. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

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