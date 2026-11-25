EQS Stimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.11.2026 / 16:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Beteiligungsmeldung gem. §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 25. November 2026

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt gemäß § 130 ff. Börsegesetz 2018 („BörseG 2018“) bekannt, dass die Gesellschaft am 25. November 2026 eine Mitteilung („Mitteilung“) der Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokio, Japan („DNP“), erhalten hat, wonach der Anteil von DNP an den Stimmrechten aus Aktien der Gesellschaft am 23. November 2026 die Schwelle von 90% überschritten hat und nunmehr 96,55 % der Stimmrechte hält (dies entspricht 35.099.096 Aktien mit Stimmrechten). Gemäß der Mitteilung von DNP: „Am 13. Mai 2026 erstattete Dai Nippon Printing Co., Ltd. eine Beteiligungsmeldung im Zusammenhang mit einer unwiderruflichen Vereinbarung (Irrevocable Commitment) über 74,58 % der Aktien, wobei Nikolaos Lykos als Verkäufer und Dai Nippon Printing Co., Ltd. als Käuferin auftrat. Innerhalb der ursprünglichen Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots haben weitere Aktionäre, die insgesamt 21,97 % der Aktien hielten, ihre Aktien angedient. Dieser Erwerb stand gemäß den Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots unter aufschiebenden Bedingungen. Das öffentliche Übernahmeangebot wurde am 10. November 2026 rechtswirksam, und das Settlement des öffentlichen Übernahmeangebots erfolgte am 23. November 2026.“

Weiters wird darauf hingewiesen, dass DNP gemäß der Mitteilung weder von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird noch selbst ein anderes Unternehmen kontrolliert, das unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung an der Gesellschaft hält.

Die Mitteilung von DNP ist dieser Bekanntmachung beigefügt.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Emittentin AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR): +30 210 6697 860

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (prime market)

Euronext Athen (main market)

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Vienna, 25.11.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Sitz: Tokyo

Staat: Japan

4. Namen der Aktionäre: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

5. Datum der Schwellenberührung: 23.11.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

96,55 %

0,00 %

96,55 %

36 353 868 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,00 %

96,29 %

96,29 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A325L0 35 099 096 0 96,55 % 0,00 % Subsumme A 35 099 096 96,55 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: On 13 May 2026, Dai Nippon Printing Co., Ltd. filed a notification in connection with an irrevocable agreement (irrevocable commitment) regarding 74.58% of the shares, with Nikolaos Lykos as seller and Dai Nippon Printing Co., Ltd. as purchaser. Within the initial acceptance period of the public takeover offer, further shareholders holding a total of 21.97% of the shares tendered their shares. This acquisition was subject to conditions precedent pursuant to the terms of the public takeover offer. The public takeover offer became unconditionally binding on 10 November 2026, and settlement of the public takeover offer took place on 23 November 2026.

Vienna am 25.11.2026