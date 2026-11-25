EQS Stimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.11.2026 / 16:51 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Beteiligungsmeldung gem. §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 25. November 2026

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt gemäß § 130 ff. Börsegesetz 2018 („BörseG 2018“) bekannt, dass die Gesellschaft am 24. November 2026 eine Mitteilung („Mitteilung“) von Herrn Nikolaos Lykos erhalten hat, wonach dessen Anteil an den Stimmrechten aus Aktien der Gesellschaft am 23. November 2026 die Schwelle von 4% unterschritten hat und auf null gesunken ist. Infolge des Settlements sämtlicher von Herrn Lykos im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Dai Nippon Printing Co., Ltd. angedienten Aktien der Gesellschaft, hält Herr Lykos nunmehr weder Aktien noch Stimmrechte an der Gesellschaft. Weiters wird darauf hingewiesen, dass Herr Lykos gemäß der Mitteilung weder von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird noch selbst ein anderes Unternehmen kontrolliert, das unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung an der Gesellschaft hält.

Die Beteiligungsmeldung von Herrn Lykos ist beigefügt.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Emittentin AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR): +30 210 6697 860

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (prime market)

Euronext Athen (main market)

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 24.11.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Nikolaos Lykos

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 23.11.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,00 %

0,00 %

0,00 %

36 353 868 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

71,52 %





Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A325L0 0 0,00 % Subsumme A 0 0,00 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: -

Wien am 24.11.2026