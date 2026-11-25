EU verlängert Lockerung bei Staatshilfen wegen Energiekrise
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und andere EU-Staaten dürfen angesichts der Energiekrise länger Landwirte, Industrie und andere Unternehmen besonders entlasten. Die Europäische Union lockert ihre strengen Regeln für staatliche Beihilfen bis Juni 2027, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Wettbewerbsbehörde muss aber noch jeweils grünes Licht für einzelne Vorhaben geben./wea/DP/mis
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