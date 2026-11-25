EU verlängert Lockerung bei Staatshilfen wegen Energiekrise
dpa-AFX · Uhr
Energiekrise
Brüssel (dpa) - Deutschland und andere EU-Staaten dürfen angesichts der Energiekrise länger Landwirte, Industrie und andere Unternehmen besonders entlasten. Die Europäische Union lockert ihre strengen Regeln für staatliche Beihilfen bis Juni 2027, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Wettbewerbsbehörde muss aber noch jeweils grünes Licht für einzelne Vorhaben geben.
Das könnte dich auch interessieren
Wichtiger KI-Chip-HerstellerNvidia-Aktie springt 28 Prozent - Jensen Huang zurück als CEO23. Nov. · onvista
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfassegestern, 12:43 Uhr · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern
Börse am Morgen 25.11.2026Dax wenig bewegt – JP Morgan nennt sechs Auto-Favoritenheute, 08:59 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 24.11.2026Dax sinkt nach Tech-Rally - Aixtron sackt 16 Prozent abgestern, 16:50 Uhr · onvista
Märkte heute 25.11.2026Nvidia: 250-Dollar-Ziel – Anthropic-Rückgang als Kaufchance?heute, 11:57 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegteheute, 13:02 Uhr · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfassegestern, 12:43 Uhr · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern