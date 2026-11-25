Frankfurt/Brüssel, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will die Entwicklung von Quantencomputern mithilfe staatlicher Hilfen vorantreiben. "Quantentechnologien werden die Zukunft von Industrie, Sicherheit und Innovation prägen und tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben", sagte Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen am Mittwoch. "Europa muss jetzt das Tempo erhöhen." Die EU-Kommission stellte dazu den Entwurf des Quantum ‌Act vor, der unter anderem einen Förderfonds von 50 Milliarden Euro vorsieht. Ziel sei es, Europa bis 2030 an die Weltspitze der Quantentechnologie-Entwicklung zu führen. Dabei sollen europäische ⁠Anbieter bei öffentlichen ⁠Aufträgen bevorzugt werden. "Angesichts der möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit sowie auf die strategischen Interessen und die technologische Autonomie der Union ist dies erforderlich", hieß es in dem Entwurf.

Die Details des Gesetzes müssen noch mit dem Europäischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt werden. "Mit dem Quantum Act stellt die EU-Kommission frühzeitig die Weichen für die nächste technologische Revolution nach der ‌Künstlichen Intelligenz", sagte Niklas Veltkamp, Geschäftsleiter des deutschen Digitalverbands ‌Bitkom. "Er bietet Europa die Chance, seine Spitzenposition in der Quantenforschung in wirtschaftliche Stärke zu übersetzen. Aus exzellenter Forschung müssen jetzt marktfähige Produkte und international wettbewerbsfähige Unternehmen werden."

Quantencomputer können bestimmte Aufgaben um ein ⁠Vielfaches schneller erledigen als bisherige Superrechner. Sie spielen ihre Stärken unter anderem bei der Ver- ‌und Entschlüsselung von Daten, der Berechnung optimaler Routen ⁠für Speditionen oder ausgewählten KI-Anwendungen aus. Die Technologie steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Bei Forschung und Entwicklung sind europäische Unternehmen nach Einschätzung von Experten auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus den USA und China.

Der EU-Kommission zufolge ist ein Drittel aller ‌Quantentechnologie-Unternehmen in der EU ansässig. Sie erhielten ⁠im vergangenen Jahr staatliche Unterstützung von 8,6 ⁠Milliarden Euro. Die USA und China förderten die Branche mit 5,3 beziehungsweise 13,6 Milliarden Euro. Private Geldgeber beteiligten sich jedoch nur mit 1,1 Milliarden Euro an europäischen Quantenfirmen. Dies sei nur ein Siebtel der Summe, die sich US-Wettbewerber sichern konnten.

Die Bundesregierung will die Entwicklung von Quantencomputern ebenfalls gezielt fördern. Sie stellt hierfür im Rahmen der sogenannten Quantum Computing Competition (QCC) 640 Millionen Euro bereit. Bei dem Wettbewerb konkurrieren sechs Konsortien darum, bis 2030 mindestens zwei fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau zu realisieren und industriellen Anwendern zur ⁠Verfügung zu stellen.

(Bericht von Hakan Ersen und Foo Yun Chee, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)