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Berlin/Hamburg/München (dpa) - Der aktuelle Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für den geplanten Spritpreisdeckel steht in der Kritik. Experten zufolge würde er wenig bringen. So warnt der ADAC vor «überhöhten Erwartungen». Steffen Bukold von EnergyComment nennt den aktuellen Entwurf «zahnlos».

Der aktuelle Entwurf sieht - grob zusammengefasst - vor, dass es einen bundesweiten Höchstpreis gibt, der sich in der Regel an den Großhandelspreisen der in den letzten drei Tagen teuersten von insgesamt elf Tanklagerregionen in Deutschland orientiert, auf die eine fixe Marge von 15 bis 20 Cent - je nach Kraftstoff - plus die Mehrwertsteuer aufgeschlagen werden. Bei sehr starken Bewegungen der Großhandelspreise gibt es Ausnahmen. Auch für Autobahntankstellen gilt die Regel nicht. Zudem sollen die Bundesländer eigene Höchstpreise festsetzen können. Diese sind in der aktuellen Bewertung nicht berücksichtigt, da es noch keine Details dazu gibt.

Was bringt der Entwurf nun? Der ADAC geht davon aus, «dass der Preisdeckel wahrscheinlich eher zu punktuellen Begrenzungen einzelner regionaler und tageszeitlicher Preisspitzen führen wird, vor allem nach der täglichen Preiserhöhung um 12.00 Uhr.» Ob das Instrument tatsächlich zu spürbaren Preissenkungen führe, bleibe abzuwarten.

Entwurf kommt Interessen der Anbieter «viel zu weit entgegen»

Bukold ist deutlicher in seinem Urteil über den Verordnungsentwurf: «Sie wird die Tankstellenpreise, abgesehen vom 12.00-Uhr-Preissprung, nicht deckeln können, da sie den Interessen der Kraftstoffanbieter viel zu weit entgegenkommt», schreibt er. Und selbst das Deckeln der Preisspitze werde nicht viel nützen: Was an hohen Preisen in dieser Zeit wegfalle, werde sich voraussichtlich auf den Rest des Tages verteilen.

Dass der aktuelle Entwurf nicht mehr bringe, liegt laut Bukold vor allem an drei Dingen: So sei die auf die Tanklagerpreise aufgeschlagene Bruttomarge mit bis zu 20 Cent bei Diesel «viel zu großzügig». Zudem reduziere die Orientierung an den Preisen der jeweils teuersten Region die Wirkung. Und die hohen Margen der Raffinerien - flössen weiter ungefiltert in die Notierung ein. Diese hat in der Vergangenheit auch der ADAC immer wieder als Grund für hohe Spritpreise kritisiert.

Und Bukold kritisiert noch einen weiteren Punkt in der Verordnung: Die Regelung werde nur verlängert, wenn die Preise in Deutschland mehrere Wochen hintereinander deutlich stärker steigen als im Schnitt der übrigen EU-Staaten. «Diese sachfremde und unrealistische Hürde wird in der Praxis eine Verlängerung verhindern», schreibt der Hamburger Experte. «Steigende Raffineriemargen und Übergewinne sind ein europaweites Muster.» Die Verordnung zum Spritpreisdeckel soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten und am 31. März 2027 auslaufen - und nur unter Voraussetzung verlängert werden dürfen.

Kritik auch aus der Opposition

Auch aus der Opposition kam bereits Kritik am Entwurf für den Spritpreisdeckel. So sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler, der «Rheinischen Post» (Mittwoch): «Der Gesetzesentwurf aus dem Wirtschaftsministerium dokumentiert eindrucksvoll, dass Ministerin Reiche nichts gegen die Abzocke bei den Spritpreisen tun will. Sie hat erkennbar kein Interesse, die Menschen zu entlasten, sondern will den Mineralölkonzernen weiter sagenhafte Übergewinne auf Kosten der Allgemeinheit zuschustern.»

Was man brauche, sei «kein Flickenteppich an Ausnahmeregelungen, sondern eine konsequente Deckelung der Preise entlang der gesamten Lieferkette - vom Rohöl, über die Raffinerien und Großhändler bis zur Tankstelle».