Zürich, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma stellt der Notfallplanung der Großbank UBS ein gutes Zeugnis aus. Die Abwicklungsfähigkeit der UBS im Jahr 2025 habe sich aufgrund der fortgeschrittenen Integration der Credit Suisse verbessert, teilte die Behörde am ‌Mittwoch mit. Die Finma erachte die bevorzugte Abwicklungsstrategie der UBS als umsetzbar. Diese sehe vor, dass die Bank im Fall einer drohenden ⁠Insolvenz rekapitalisiert ⁠und saniert werde, sodass die Gruppe als Ganzes in restrukturierter Form weitergeführt werden könne. Den im Jahr 2025 eingereichten Stabilisierungsplan der UBS-Gruppe habe die Finma erstmals seit der Übernahme der CS wieder formell beurteilt und genehmigt.

Die Finma unterstützt die von der Schweizer Regierung vorgeschlagene Weiterentwicklung ‌des gesetzlichen Kriseninstrumentariums. Sie setze sich dafür ‌ein, dass neben der bevorzugten Abwicklungsstrategie weitere Optionen rechtssicher umgesetzt werden könnten, insbesondere ein behördlich angeordneter Verkauf der gesamten Bank oder ein geordneter Marktaustritt durch ⁠mehrere Teilverkäufe. Damit sollen die Behörden in einer Krise die Option wählen ‌können, welche die größten Erfolgsaussichten für ⁠die Wahrung der Finanzstabilität und die Fortführung der systemrelevanten Funktionen biete. Ziel bleibe es, staatliche Solvenzunterstützung und Notrecht zu vermeiden.

Um die einzig verbliebene Großbank des Landes wetterfester zu machen, dringt ‌die Schweizer Regierung zudem auf eine ⁠Aufpolsterung der Bilanz. Am Dienstag sprach ⁠sich ein Parlamentsausschuss dafür aus, dass die UBS die Unterlegung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften mit hartem Kernkapital (CET1) auf 90 Prozent verdoppeln muss. Der Vorschlag kommt der Empfehlung der Schweizer Regierung und der Finma nahe, die für eine vollständige Unterlegung der Auslandstöchter werben. Die UBS lehnt beides entschieden ab, weil sie dadurch Wettbewerbsnachteile befürchtet. Im kommenden Monat könnte die große Kammer des Parlaments eine abschließende Entscheidung treffen.

Bericht ⁠von Oliver Hirt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).