Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Beim Kabelnetz- und Glasfaser-Betreiber Tele Columbus werden die Gläubiger im Rahmen einer weitgehenden Entschuldung zu den neuen Eigentümern. Sie verzichten unter dem Strich auf 1,3 Milliarden Euro an Krediten und geben zugleich frisches Geld, auch in Form von Fremdkapital. Im Gegenzug gibt der 2021 eingestiegene ‌Hauptaktionär, ein Infrastrukturfonds der US-Bank Morgan Stanley, seine Beteiligung von mehr als 95 Prozent auf, wie das am Markt unter der Marke "Pyur" auftretende Unternehmen am Dienstag mitteilte. United ⁠Internet hatte sich ⁠schon 2024 als zweiter Großaktionär weitgehend zurückgezogen.

Viele deutsche Glasfaser-Firmen stehen finanziell unter Druck, weil der Ausbau des Netzes teuer ist und die Kunden mit dem Anschluss zögern. Zudem litt Tele Columbus darunter, dass Hauseigentümer den Kabelanschluss nicht mehr einfach über die Nebenkosten abrechnen können und Mieter ihren Anbieter seit 2024 selbst wählen können.

"Diese Vereinbarung wird Tele Columbus ‌langfristig auf ein starkes finanzielles Fundament stellen", sagte Finanzvorstand ‌Tim Rhönisch. "Die Transaktion wird unsere Laufzeiten bis 2033 verlängern, 342 Millionen Euro frisches Kapital sichern und unseren Wachstumsplan vollständig finanzieren – mit erheblichem Liquiditätsspielraum über den gesamten Zeitraum." Die Gläubiger verzichten auf einen ⁠Großteil der Kredite und Anleihen über 1,5 Milliarden Euro, die Anfang 2029 fällig gewesen wären. ‌Ein Teil wird in Anleihen einer neuen ⁠Holdinggesellschaft umgewandelt, so dass die Gesamtverschuldung von zwei Milliarden Euro auf rund 700 Millionen sinkt. Die Zinsen werden zudem erst am Ende der Laufzeit fällig. "So bleibt die Liquidität im Unternehmen und fließt in den Glasfaserausbau", erklärte Tele Columbus.

Tele Columbus ‌versorgt nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Haushalte in ⁠Deutschland mit Kabelfernsehen und Internet. Mit dem ⁠frischen Kapital sollen bis 2030 jährlich rund 100.000 weitere Haushalte Glasfaseranschluss bekommen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) soll bis dahin auf 238 Millionen Euro wachsen. In den ersten neun Monaten 2026 waren es 110 Millionen Euro, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - bei einem stagnierenden Umsatz von 293 Millionen Euro. "Die Maßnahmen zur Verbesserung von Kosten, Effizienz und Investitionssteuerung greifen", erklärte Tele Columbus.

Abgewickelt wird die Umschuldung mit dem Eigentümerwechsel über ein Sanierungsverfahren nach dem StaRUG. Dadurch braucht Tele Columbus nicht die Zustimmung aller Gläubiger. ⁠Mit 69 Prozent hat man sich bereits geeinigt.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)