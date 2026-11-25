(dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch weiter gesunken. Am Morgen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zu 3.521 Dollar gehandelt und damit ein Prozent niedriger als am Vortag. Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat seitdem fast drei Prozent eingebüßt.

Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Die Notierung steht nur knapp über dem tiefsten Stand seit September 2025, der am vergangenen Freitag bei 3.502 Dollar erreicht worden war.

Am Markt wurde der aktuelle Preisrückgang mit Berichten über mögliche höhere US-Zölle auf Waren aus China und der Europäischen Union erklärt. Dies habe einige Investoren veranlasst, Gold zu verkaufen, um Verluste bei anderen Anlageklassen auszugleichen.

Am Markt bleibt auch die vergleichsweise hohe Inflation in den USA ein bestimmendes Thema. Am Nachmittag steht mit dem PCE-Preisindex der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator auf dem Programm. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg der Jahresrate.

Wegen der hohen Inflation rechnen Investoren in den kommenden Monaten mit einer Straffung der Geldpolitik. Eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Höhere Zinsen belasten in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft. Mit der Aussicht auf höhere Zinsen ist der Goldpreis im Verlauf des Monats bereits um etwa zehn Prozent gefallen./jkr/stw