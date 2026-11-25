Der Goldpreis setzte seine Korrekturbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort und rutschte deutlich unter die Marke von 4.000 USD. Während der Goldpreis aktuell vor allem durch die Stärke des US-Dollars ausgebremst wird, dürfte Gold angesichts der weiterhin unsicheren geopolitischen Gemengelage und der bestehenden Inflationssorgen von seinem Nimbus als Krisenwährung profitieren. Nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern bietet sich nun eine interessante Chance für einen antizyklischen Long-Einstieg.

Die Lage – Marktkorrektur und starker US-Dollar bremsen Gold aus!

Gold kam zuletzt im Zuge der scharfen Korrektur an den internationalen Leitindizes ebenfalls deutlich unter Druck. Denn viele institutionelle Investoren sind angesichts des Abverkaufs gezwungen, Positionen zu schließen, weshalb auch der Goldpreis zuletzt ebenfalls unter Druck gekommen war. Als weiterer Bremsklotz für Gold erweist sich auch der weiter anziehende US-Dollar. Angesichts der weiter bestehenden Inflationsgefahren im Zuge rekordhoher Ölpreise dürften die US-Leitzinsen weiter angehoben werden. So gilt eine weitere Zinsanhebung durch die US-Fed im Dezember als so gut wie sicher, während die Mehrheit der Marktteilnehmer für Anfang kommenden Jahres von einer weiteren Anhebung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte ausgeht. Entsprechend legte der US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen internationalen Leitwährungen deutlich zu, was sich auch negativ beim Goldpreis und anderen Industrie- und Edelmetallen bemerkbar machte. Da Gold wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar notiert wird, wird der Erwerb von Gold außerhalb des US-Dollarraums unattraktiver, was die Goldnachfrage in China oder in Schwellenländern wie Indien ausbremst.

Die Perspektive: Gold bleibt für Zentralbanken weiter attraktiv!

Support kommt für den Goldpreis weiterhin von den internationalen Zentralbanken. Denn viele Notenbanken bleiben bei Gold weiterhin auf der Käuferseite, wobei hier von vielen Notenbankvertretern auf die weiterhin schwierige geopolitische Gemengelage und die wachsenden Inflationsgefahren verwiesen wurde. Angesichts der rekordhohen US-Staatsverschuldung schichten viele Notenbanken von US-Staatsanleihen in andere Assets um, wovon Gold profitiert. Neben China gehört hier unter anderem auch Polen zu den aggressivsten Playern bei den internationalen Zentralbanken. Bis Ende September erwarb man kumuliert rund 122,7 Tonnen des gelben Edelmetalls, wobei der polnische Notenbankchef Adam Glapiński Anfang November das Erreichen der Zielmarke von 700 Tonnen Gold zu vermelden hatte, wobei Glapiński auch weitere Goldkäufe durch die polnische Zentralbank nicht ausschließen wollte.

Trading-Taktik: Im Zuge der zuletzt gesehenen Korrekturbewegung kam auch der Goldpreis deutlich unter Druck. Nachdem Gold erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD korrigiert hatte, beschleunigte sich im Anschluss die Abwärtsbewegung beim Goldpreis, wobei die Notierungen nach einem Test der Marke von 3,500 USD ein Swing-Low markiert hatten. Ausgehend vom Verlaufstief bei 3.500 USD kann man hier mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 3.350 USD auf eine Aufwärtserholung beim Goldpreis spielen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DN79SX) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,1.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Gemäß Allgemeinverfügung BaFin nach Art. 42 MiFIR und § 15 Absatz 1 Satz 2 WpHG in Verbindung mit Art. 42 MiFIR betreffend Turbo-Zertifikate vom 15.10.2025

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 24.11.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG