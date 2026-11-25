ESSEN (dpa-AFX) - Unbekannte Hacker haben im Onlineshop des Schuhhändlers Deichmann auf bestimmte Kundendaten zu Einkäufen zugegriffen. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit.

Man habe den Zugriff unterbunden und die ausgenutzte Schwachstelle geschlossen, hieß es. "Der Umfang des Vorfalls ist begrenzt. Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen uns derzeit nicht vor." Zuvor hatte das Nachrichtenportal "T-Online" berichtet. Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit.

Von dem Vorfall betroffen ist auch die Deichmann-Tochtergesellschaft Snipes. "Betroffene Kundinnen und Kunden werden direkt informiert", erklärte eine Sprecherin.

Kreditkartennummern oder Paypal-Zugangsdaten nicht betroffen

Von dem Zugriff könnten unter anderem Vor- und Nachname, Rechnungs- und Lieferadresse, Rechnungen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer betroffen sein, so Deichmann. "Nicht betroffen sind Passwörter und Zugangsdaten zu Ihrem Kundenkonto sowie Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder PayPal-Zugangsdaten ", betonte das Unternehmen. Möglicherweise betroffene Kunden würden direkt per Mail informiert.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wurden die zuständigen Behörden informiert und Strafanzeige gestellt. Zusammen mit externen Sicherheitsexperten wolle man den Vorfall vollständig aufklären. "Wir setzen weitere technische und organisatorische Maßnahmen um, damit Ihre Daten noch besser geschützt sind", versprach das Unternehmen weiter.

Betroffene Kunden sollen aufmerksam sein

Betroffene Kunden wurden gewarnt, dass sich Unbekannte jetzt per E-Mail, Brief oder Telefon als Deichmann SE ausgeben und dabei echte Angaben zu Bestellungen nennen könnten, um vertrauenswürdig zu wirken. Zahlungsaufforderungen sollten sorgfältig geprüft werden. "Achten Sie auf mögliche Phishing-Versuche und Identitätsmissbrauch", hieß es weiter. Deichmann frage niemals per E-Mail, Telefon oder SMS nach Passwörtern oder Zahlungsdaten.

Deichmann ist einer der größten Schuhhändler der Welt. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Menschen. Es betreibt rund 4.700 Filialen in 36 Ländern sowie 40 Onlineshops./tob/DP/stw