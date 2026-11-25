HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Grundversorger Vattenfall erhöht zum Februar 2027 die Strompreise in der Stadt. Im Grundversorgungstarif Hamburg Basis Privatstrom steigt der Arbeitspreis von 38,95 auf 43,63 Cent je Kilowattstunde, wie der schwedische Energieversorger mitteilte. Das entspricht einer Zunahme des Arbeitspreises um ungefähr zwölf Prozent. Im April hatte Vattenfall die Strompreise noch gesenkt. Ein Grundversorger ist ein Unternehmen, das in einem Netzgebiet die meisten Kunden beliefert.

Der nicht vom Verbrauch abhängige Grundpreis von 16,55 Euro im Monat bleibt gleich, wie Vattenfall weiter mitteilte. Der Betrag auf der Jahresrechnung setzt sich aus dem Grund- und dem Arbeitspreis zusammen. Der Arbeitspreis wird zuvor mit dem Jahresverbrauch multipliziert.

Für einen Haushalt mit 2.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch führt die Preiserhöhung Vattenfall zufolge zu Mehrkosten von 9,75 Euro im Monat - was einer Zunahme um rund zehn Prozent entspricht. Über zwölf Monate summieren sich die höheren Kosten auf 117 Euro.

Vattenfall begründete die Preiserhöhung mit deutlich gestiegenen Netzentgelten der Hamburger Energienetze, höheren Umlagen und Preissteigerungen an der Strombörse. Netzentgelte dienen der Finanzierung der Stromnetze. Üblicherweise machen Netzentgelte etwa ein Viertel des Strompreises aus./lkm/DP/zb