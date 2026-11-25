Was bewegt die Aktie?

Auf dem Kapitalmarkttag hat Hannover Rück das Gewinnziel für 2027 vorgestellt. Der Rückversicherer erwartet einen Nettogewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro. Das wären sieben Prozent mehr, als der Konzern für 2026 in Aussicht stellt. Für 2027 rechnet Hannover Rück zudem mit einer Kapitalanlagerendite von rund 3,8 Prozent.

Für die Jahre 2027 bis 2029 setzt Hannover Rück auf profitables Wachstum. In diesem Zeitraum soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um mindestens fünf Prozent wachsen. Zugleich strebt das Unternehmen für jedes Jahr dieses Zeitraums eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent an. Der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz soll dazu beitragen, dass der Rückversicherer effizienter arbeitet.

Ab 2028 könnte die Reform der Körperschaftsteuer das Gewinnwachstum zusätzlich erhöhen. Wenn die Reform wie erwartet wirkt, könnte der Nettogewinn ab 2028 um mehr als fünf Prozent pro Jahr zulegen. Der Gewinn nach Steuern würde damit voraussichtlich stärker wachsen als das Ebit.

Versicherer können höhere Preise inzwischen schwerer durchsetzen, und die geringere Preissetzungsmacht in der Branche belastet auch die Hannover-Rück-Aktie. Zudem hängt der Gewinn des Rückversicherers davon ab, wie hoch die Belastung durch Großschäden ausfällt. Hannover Rück hat dafür im Jahr 2027 rund 2,5 Milliarden Euro eingeplant. Übersteigen die Großschäden dieses Budget, gerät das Gewinnziel für 2027 unter Druck.

Charttechnik

Nach dem Kursanstieg bis Anfang November bewegt sich die Aktie zwischen zwei Trendlinien, die ein Dreieck bilden. Am 25. November stieg der Kurs kurz über die obere Trendlinie und fiel anschließend wieder darunter. Steigt die Aktie über das Zwischenhoch dieses Ausbruchsversuchs, liegt das kurzfristige Kursziel bei rund 330 Euro. Fällt der Kurs unter die untere Trendlinie, liegt die nächste relevante Unterstützung bei rund 280 Euro.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 12,5 liegt die Bewertung ungefähr im Durchschnitt. Die angestrebte höhere Eigenkapitalrendite spricht für bessere Margen. Diese Aussicht macht die Aktie bei der aktuellen Bewertung interessant.