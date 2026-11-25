München, 25. ⁠Nov (Reuters) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück plant trotz der bröckelnden Preise auch im kommenden Jahr mit mehr Gewinn. Der Rückversicherer stellte für 2027 einen Gewinn von 2,9 Milliarden Euro in Aussicht, das wären sieben Prozent ‌mehr als die 2,7 Milliarden, die Hannover Rück für das laufende Jahr anpeilt. Der Umsatz in der Schaden-Rückversicherung soll dabei nur noch ⁠um einen ⁠niedrigen einstelligen Prozentsatz zulegen, die Schaden-Kosten-Quote soll unter 85 Prozent liegen. Dabei hat die Hannover Rück 2,5 (2026: 2,3) Milliarden Euro für die Begleichung von Großschäden eingeplant. In diesem Jahr hat sie das Budget bisher bei Weitem nicht ausgeschöpft. Einen Ergebnisschub sollen die eigenen Kapitalanlagen bringen, ‌für die eine Rendite von 3,8 Prozent ‌erwartet wird.

"Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel vor einem Kapitalmarkttag. Die ⁠guten Kundenbeziehungen, die Marktposition und die starke Bilanz ermöglichten weiterhin attraktive Geschäftsmöglichkeiten. "Auf ‌dieser Basis wollen wir unser Ergebnis ⁠kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr", sagte Jungsthöfel.

Für die nächsten drei Jahre setzte sich die Hannover Rück neue Ziele: eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent ‌und ein durchschnittliches Wachstum des Ergebnisses ⁠vor Zinsen und Steuern (Ebit) von fünf ⁠Prozent - auch dank höherer Renditen auf die Kapitalanlagen. In den vergangenen drei Jahren hat der Rückversicherer die Ziele deutlich übertroffen: Das Ebit wuchs um deutlich mehr als fünf Prozent im Jahr. Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite lag per Ende September bei 21,2 Prozent.

Der Nettogewinn soll dank der Körperschaftsteuerreform ab 2028 schneller steigen als das Ebit. Die Aktionäre sollen wie bisher 55 Prozent des Nettogewinns als Dividende erhalten.

Bericht ⁠von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).