Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die nachträglich vereinbarte Stromsteuersenkung für alle Verbraucher im Bundeshaushalt 2027 verankert. Der Ausschuss beschloss am Mittwochmorgen die dafür notwendigen Änderungen am Etat und am Haushaltsbegleitgesetz. Die Stromsteuer soll ‌vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2027 auf das europäische Mindestniveau gesenkt werden. Inklusive Mehrwertsteuer ergibt sich für Privathaushalte eine Entlastung ⁠von rund ⁠2,3 Cent je Kilowattstunde. Bei einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden entspricht dies rund 81 Euro. Die Stromversorger sollen gesetzlich verpflichtet werden, die Steuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben.

Durch die Steuersenkung entgehen dem Bund Einnahmen von rund fünf Milliarden Euro. Die Koalition will dies durch ‌geringere Ausgaben für die Förderung erneuerbarer Energien ‌ausgleichen. Sie rechnet wegen gestiegener Börsenstrompreise mit einem deutlich geringeren Förderbedarf. Bislang hat die Regierung diese Berechnungen nicht offengelegt.

TEILNEHMER: STROMPREIS VON 136 EURO PRO ⁠MEGAWATTSTUNDE

Nach Angaben von Teilnehmenden der Ausschusssitzung erklärte Wirtschafts-Staatssekretär Frank Wetzel, das Ministerium ‌gehe auf Grundlage neuer Berechnungen ⁠der Übertragungsnetzbetreiber für 2027 von einem durchschnittlichen Strompreis von 136 Euro je Megawattstunde aus. Die Höhe der Strompreise ist entscheidend für den staatlichen Förderbedarf: Je niedriger die Börsenpreise, desto höher ‌fallen tendenziell die Ausgleichszahlungen an ⁠die Betreiber etwa von Wind- und ⁠Solaranlagen aus. Kritiker warnen daher vor Risiken für den Haushalt, falls die Strompreise wieder sinken und der Förderbedarf steigt.

Die Sondersitzung war notwendig geworden, weil sich die Koalitionsspitzen erst nach Abschluss der Haushaltsberatungen auf die Stromsteuersenkung geeinigt hatten. Der Bundestag hatte deshalb Teile des Etats und das Haushaltsbegleitgesetz am Dienstag an den Haushaltsausschuss zurücküberwiesen. Der Bundestag soll den Haushalt am Freitag endgültig beschließen.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)