Was bewegt die Aktie?

Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen stand die HP-Aktie bereits unter Druck. Direkt nach Bekanntgabe der Ergebnisse stieg der Kurs um rund 17 bis 18 Prozent. Noch in der Nachbörse gab die Aktie den gesamten Kursgewinn ab. In der Vorbörse notierte sie im Minus.

HP steigerte den Quartalsumsatz um knapp zehn Prozent auf rund 16 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um 700 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,83 Dollar und damit rund zwölf Prozent über den erwarteten 0,74 Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Gewinn je Aktie.

Die Zollrückerstattung trug 15 Cent zum Gewinn je Aktie bei. Sieben bis acht Cent davon waren bereits erwartet worden. Die höhere Rückerstattung macht damit den größten Teil der Differenz von neun Cent zwischen erwartetem und tatsächlichem Gewinn aus. Nach Abzug der Rückerstattung hätte der bereinigte Gewinn rechnerisch bei 0,68 Dollar je Aktie und damit deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen.

Im Geschäftsbereich Personal Systems stieg der Umsatz um 14 Prozent auf rund 11,8 Milliarden Dollar. Damit entfielen knapp drei Viertel des Konzernumsatzes auf diesen Bereich. Die Nachfrage nach Computern mit Funktionen für künstliche Intelligenz und das Geschäft mit Firmenkunden trugen zum Wachstum bei. Der Umsatz mit Privatkunden sank um sieben Prozent, zugleich stiegen die Lagerbestände.

Für das nächste Quartal erwartet HP einen Gewinn von 0,66 bis 0,76 Dollar je Aktie. Die bisherigen Erwartungen von 0,71 bis 0,72 Dollar liegen ungefähr in der Mitte dieser Spanne. Für das Gesamtjahr stellt HP 3,15 bis 3,45 Dollar je Aktie in Aussicht. Die bisherigen Erwartungen von 3,16 bis 3,18 Dollar liegen nahe am unteren Ende dieser Spanne.

Martins Einschätzung

Bei der HP-Aktie ist Vorsicht angebracht. HP rechnet für 2027 mit weiter steigenden Kosten für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher und erwartet zugleich einen weiteren Rückgang beim PC-Absatz. Ein Wechsel an der Unternehmensspitze kommt hinzu.

HP zieht höhere PC-Preise erst als letzte Maßnahme in Betracht. Wenn die Speicherkosten steigen und HP die Verkaufspreise stabil hält, geraten die Margen unter Druck.