Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die starke Nachfrage nach modernen Rechnern, die für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) optimiert sind, verhilft HP zu einem Quartalsergebnis über den Markterwartungen. "KI-PCs machen inzwischen knapp 60 Prozent des Absatzes aus", sagte Bruce ‌Broussard, der Interimschef des US-Computerherstellers, am Dienstag. Diese seien vergleichsweise margenstark. Mit dem Ausblick für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr ⁠2026/2027 enttäuschte ⁠das Unternehmen jedoch. HP-Aktien fielen daher im nachbörslichen Handel an der Wall Street um vier Prozent.

Der Umsatz stieg den Angaben zufolge um 9,3 Prozent auf 16 Milliarden Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie um knapp elf Prozent auf 0,83 Dollar schrumpfte. ‌Analysten hatten jedoch einen Rückgang auf 0,75 ‌Dollar befürchtet. Für das laufende Vierteljahr stellte HP einen Überschuss von 0,66 bis 0,76 Dollar je Aktie in Aussicht. Das Nettoergebnis 2026/2027 dürfte ⁠zwischen 3,15 und 3,45 Dollar je Aktie liegen. Die jeweiligen Mittelwerte ‌liegen unter den bisherigen Markterwartungen.

HP leidet ⁠wie sämtliche Computerhersteller unter den explodierenden Preisen für Speicherchips, die auf die Margen drücken. Das Unternehmen hob zwar wie die Konkurrenten Apple, Dell und Lenovo die Preise an, um die ‌gestiegenen Kosten an die Kunden ⁠weiterzugeben. Dies schlägt sich jedoch in ⁠sinkenden Absatzzahlen nieder. Dieser Trend dürfte sich HP zufolge im kommenden Jahr fortsetzen. Durch den weltweiten Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) übersteigt die aktuelle Nachfrage nach Speicherbausteinen das Angebot bei Weitem.

HP heuerte daher die Sanierungsexpertin und frühere Chefin des Pharmakonzerns GlaxoSmithkline, Emma Walmsley, als Vorstandsvorsitzende an. Sie soll das Unternehmen ab dem 4. Januar 2027 durch die aktuelle PC-Absatzkrise steuern.

(Bericht von ⁠Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märk)